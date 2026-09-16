Video: reportan inconvenientes con semáforos y tráfico se intensifica en Asunción

Hoy, el tránsito en la capital, Asunción, se convirtió en más caótico de costumbre en la “hora pico” de la tarde, ya que algunos semáforos reportaron funcionamientos erróneos.

Por el caso, desde la Policía Municipal de Tránsito (PMT) confirmaron que algunos equipos requirieron de reinicios manuales para estar normalizados nuevamente.

Los reportes ciudadanos que llegaron a ABC Color se concentraban principalmente en la Avda. Mariscal López, afectando así al barrio Recoleta y alrededores. Otros avisos también se dieron de personas que transitaban por la Avda. Gral. Santos.

Al respecto, el director Daniel Cárdenas, jefe de Operaciones de la PMT de Asunción, detalló que hubo una “falla técnica del Servidor central del sistema centralizado ATMS”. Ya para esta noche, tras un par de horas con los inconvenientes, la situación fue “subsanada y normalizada”, según el funcionario.

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