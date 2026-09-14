Caos vehicular y abandono de la PMT: el desastre tras cierre de la avenida Augusto Roa Bastos

El cierre de media calzada en la avenida Augusto Roa Bastos, dispuesto por la Municipalidad de Asunción, a cargo del intendente Luis Bello (ANR-cartista), derivó este lunes en un feroz embotellamiento y crisis vial. La retirada de la Policía Municipal de Tránsito (PMT), sumada al incumplimiento del plan de doble sentido, desató la furia de los frentistas y conductores atrapados entre vallas. El cierre corresponde a la obra de desagüe pluvial de Santo Domingo, que arrastra un retraso alarmante por el desvío de los bonos municipales de la era “Nenecho”.

Tránsito colapsado, ausencia de la PMT y reclamos de frentistas en Roa Bastos

Desde la mañana de este lunes, la Municipalidad de Asunción implementó el cierre parcial del carril de salida en un tramo de 270 metros de la avenida Augusto Roa Bastos, a causa de los trabajos de infraestructura. Esta medida inicial de clausura generó embotellamientos para los conductores que transitaban por la zona con dirección hacia el Banco Central del Paraguay (BCP).

Como parte de la planificación operativa, la comuna había anunciado la habilitación del carril opuesto para que funcione en doble sentido y así mitigar el impacto, una estrategia aplicada anteriormente con mejores resultados. Sin embargo, dicha disposición oficial fue completamente ignorada en el terreno por los agentes encargados de regular la circulación vehicular.

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El punto más crítico de la desorganización matutina se registró cuando los agentes de la PMT de Asunción abandonaron el lugar antes de las 9 de la mañana, desatendiendo por completo el sector. Con esta retirada, el cruce quedó inmediatamente a merced de la ley del más fuerte entre los automovilistas desorientados.

Ante la falta de respuestas y el encierro prolongado, los propios frentistas y conductores afectados recurrieron a la desesperada medida de retirar manualmente las vallas de seguridad. Esta acción ciudadana evidenció el colapso operativo frente a la inacción de las autoridades municipales encargadas de garantizar una salida fluida.

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Obras de desagüe paralizadas y el polémico desvío de bonos de la era Nenecho

Este panorama de caos vehicular responde a los graves problemas estructurales que arrastra la construcción del desagüe pluvial de la cuenca de Santo Domingo, un proyecto clave para mitigar inundaciones en barrios residenciales como Carmelitas, Manorá y Bella Vista. La obra fue prometida durante la gestión del exintendente Óscar “Nenecho” Rodríguez con los bonos G8 (2022).

Rodríguez adjudicó el proyecto al Consorcio Pluvial Santos por un monto total que supera los G. 72.000 millones. Pese a que el contrato estipulaba un plazo original de ejecución de 12 meses tras su inicio formal en marzo de 2025, los trabajos cumplen casi 17 meses con apenas 35% de avance general.

¿Por qué se frenó la obra de Santo Domingo?: El desvío de los bonos G8

El origen del retraso del proyecto se vincula directamente al paquete de obras prometido por el exintendente a través de la emisión de los bonos G8 (2022). Aunque los recursos de la colocación por G. 360.000 millones debían ejecutarse exclusivamente en obras, la gestión de Rodríguez desvió el dinero para otros fines. El informe de intervención presentado por Carlos Pereira confirmó el desvío de bonos por G. 512.000 millones hacia el pago de salarios y gastos corrientes.

La fiscalización técnica documentó que mediante “terribles prácticas ilegales”, como la utilización de una “cuenta única”, se drenaron las cuentas bancarias de los proyectos. Como resultado, de las ocho cuencas prometidas solo se iniciaron cuatro y ninguna está terminada.

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Rodríguez renunció al cargo en agosto de 2025, ante la inminencia de su destitución. La mayoría oficialista en la Junta Municipal eligió a Luis Bello (ANR-cartista) para completar el período. En las últimas internas municipales, Nenecho intentó ingresar a la lista de concejales pero no obtuvo los votos.

Como resultado de aquellas internas, el Partido Colorado oficializó a Camilo Pérez (ANR- cartista) como candidato a la Intendencia de Asunción. La lista de candidatos a concejales que lo acompañan está repleta de actuales ediles y directores que avalaron la gestión de Rodríguez.