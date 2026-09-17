Elecciones municipales: Dionisio Amarilla arremete contra Ever Villalba por urnas electrónicas

En el marco de la preparación para las elecciones municipales de 2026, las tensiones parlamentarias cobraron fuerza en el Senado tras las denuncias sobre supuestas fallas en las máquinas de votación.

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Dionisio Amarilla cuestionó la vehemencia de Ever Villalba al señalar que cambió de postura de manera repentina. Recordó que, durante el tratamiento del Presupuesto General de la Nación, el legislador acompañó el asignamiento de fondos a la Justicia Electoral para el alquiler de los equipos.

“Él tiene que explicar por qué el año pasado, cuando tratábamos el presupuesto, yo proponía que se asignara presupuesto para imprimir papeletas y él no solamente votó con las dos manos, sino con los dos pies también. Parecía más una mula que otra cosa cuando acompañaba la utilización de las urnas”, aseveró Amarilla.

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El legislador remarcó que el alquiler de las máquinas le costará al pueblo paraguayo 33 millones de dólares, mientras que el uso de papeletas hubiese representado un gasto de apenas 3 millones de dólares.

“¿Saben de lo que yo desconfío? Es de que Ever esté preocupado, como todo político que no piensa en las próximas generaciones, solamente en los resultados electorales de sus acólitos más que en el futuro de la nación. Mucho sentido no tiene que a dos semanas desalentemos la participación sobre el texto de que las máquinas son fieles”, sostuvo.

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Rechazo al impuesto a medicamentos y críticas a la DNIT

En otro momento de la entrevista, Amarilla tomó distancia de las iniciativas tributarias impulsadas desde el oficialismo, calificando de ridículo el proyecto que pretende aumentar los aranceles a la tirzepatide, un fármaco utilizado para el tratamiento de la obesidad.

“¿Por qué tendríamos que nosotros, sobre el texto de que falta recaudar más impuestos, gravar justamente esto que permite mejorar la salud de nuestra población? Vamos a rechazar, yo soy un consumidor”, concluyó.