Elecciones municipales: Auditan maletines electorales con miras al 4 de octubre

La Secretaría Judicial del Tribunal Superior de Justicia Electoral (TSJE) inició el proceso de auditoría judicial de los materiales, útiles y documentos que serán utilizados en las elecciones municipales del próximo domingo 4 de octubre.

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El control se hizo en presencia de los representantes de las organizaciones políticas que tendrán candidaturas el día D.

Se procedió a verificar el contenido de los maletines electorales, que poseen expedientes, actas, padrones, certificados, sobres de seguridad, materiales y útiles electorales que fueron preparados previamente por los funcionarios de la Justicia Electoral.

La verificación integral tiene como objetivo que los materiales documentales y logísticos estén debidamente organizados y habilitados para su posterior distribución.

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Los maletines serán enviados luego a los 1.187 locales de votación a nivel nacional y a las 14.711 mesas receptoras de votos que serán habilitadas el próximo 4 de octubre.

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También se efectuaron pruebas funcionales de las credenciales, y los pendrives; simulacros de votación y escrutinio con boletines de voto y actas de escrutinio.

Operativo de seguridad

Por otro lado, el titular de la Justicia Electoral, Jorge Enrique Bogarín, se reunió con el ministro del Interior, Enrique Riera con el fin de coordinar el sistema de seguridad para el día de las elecciones municipales.

En la mesa de trabajo se abordaron temas referentes a la colaboración interinstitucional que brindará el Ministerio del Interior con respecto a cuestiones logísticas y operativas para el día D en inmediaciones de las escuelas electorales.