Elecciones Municipales: Asfalto a disposición del político y no en las rutas

A pesar de estar prohibido por ley el uso de recursos públicos para fines proselitistas, la práctica “goza de buena salud” porque las sanciones son letra muerta en nuestro país.

Los candidatos de turno se cuelgan de las obras públicas o municipales, de la entrega de insumos, y medicamentos, y de cualquier acto oficial para posicionar su figura a diario.

La falta de sanción hace que cada día los candidatos suban a sus redes el uso de recursos de todos los paraguayos para fines proselitistas con total desvergüenza.

En esta ocasión, el candidato colorado a intendente de Fernando de la Mora, Ariel Ojeda, presumió “traer desarrollo a la ciudad antes de llegar al cargo”.

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“Empezamos a gestionar beneficios y desarrollo para nuestro barrio en Fernando de la Mora antes de llegar a los cargos”, dijo Ariel Ojeda en sus redes sociales.

El candidato colorado manifestó que habló con la ministra de Obras Públicas, Claudia Centurión para asfaltar la calle ubicada en frente del Palacio de Justicia de Fernando de la Mora.

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“Hicimos unas gestiones ante la ministra de Obras y nos prometió hacer el asfaltado y unos días después ya están trabajando. Llegamos a los barrios con el desarrollo. Estamos cumpliendo”, agregó Ojeda.

Claudia Centurión es una de las ministras más cuestionadas del Gobierno de Santiago Peña, precisamente por su apática gestión para solucionar los principales problemas de viabilidad en el país.

Sin embargo, el asfalto que falta para reparar los profundos baches en varias rutas del país, así como, por ejemplo en la ruta PY08, sí hay para cumplir con los “pedidos de políticos”.

No solo Ariel Ojeda usa el ministerio de Obras para proselitismo, también Julio Trinidad, en Areguá y Hugo Farías, en Luque cuelgan constantemente en sus redes los “trabajos realizados” con asfalto público.