Realizarán Feria de Agricultura Familiar “Consuma lo que Itapúa Produce” en Encarnación

Unas 60 organizaciones de productores del departamento de Itapúa ofertarán sus productos este miércoles 30 de setiembre, en la Costanera República del Paraguay, en el sector de la playa San José de la ciudad de Encarnación.

Estarán agricultores de Natalio, Itapúa Poty, Alto Verá, Edelira, Capitán Meza, Pirapó, San Rafael, Tomás Romero Pereira, Encarnación, Capitán Miranda, Trinidad, Nueva Alborada, Cambyretã, General Delgado, La Paz, San Cosme, Coronel Bogado, Artigas, San Pedro del Paraná, Carmen del Paraná, Leandro Oviedo, Fram y Jesús. Además, estarán productores de Caaguazú.

Es organizada por la Dirección de Extensión Agraria (DEAg) del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Los feriantes estarán desde las 7:00 hasta agotar el stock de los productos.

Los organizadores estiman que unas 1.100 familias serán beneficiadas con la venta sin intermediarios de sus productos.

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Feria de Agricultura Familiar

Los compradores podrán acceder a productos frescos de calidad a precio justo, como ser: queso Paraguay, carne de cerdo, lechón, cabra, oveja, gallina casera, pato, huevo casero, choclo, harina de maíz, poroto rojo.

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También miel de abeja, maní, poroto manteca peky, habilla, poroto peky, almidón, tomate, cebolla, ajo, pimiento, mandioca, batata, verdeos en general, frutas de estación, granos en general, variedad de comidas típicas y tradicionales, artesanía, flores y plantas, entre otros.

Además, podrán disfrutar de una experiencia gastronómica única, probando platillos típicos de la región y de las colectividades extranjeras residentes. Será una oportunidad perfecta para degustar sabores tradicionales y exóticos en un solo lugar.