Advierten que tendencia alcista de combustibles afectaría a toda la cadena de producción

La tendencia alcista del valor internacional del crudo Brent termina aumentando los precios de los combustibles, que se vieron remarcados esta semana en emblemas privados del departamento de Itapúa. El presidente de la Cámara de Operadores-Propietarios de Estaciones de Servicios (COPES) en Itapúa, Sebastián Soroka, explicó que los aumentos rondaron entre G. 300 y G. 600 en algunos emblemas.

Explicó además que, aparte de las fluctuaciones del precio internacional, en el interior del país se suma el costo logístico de transporte, al que se denomina “costo de flete”, que varía los precios aproximadamente en G. 200 con relación a los precios que se manejan en la capital del país. Es decir, en Asunción y área metropolitana se manejan otros costos, mientras que el combustible sale más caro cuanto más se aleje de la capital.

Sobre la postura del emblema estatal Petropar de mantener precios, refirió que “es muy difícil competir con el Estado, porque ellos manejan un código diferente”, puntualizó. Los emblemas estatales tienen una capacidad de “aguantar” los precios.

No obstante, por la experiencia, refirió que el lapso de tiempo que la estatal puede soportar mantener precios más competitivos es relativo y, tarde o temprano, se ajustan nuevamente a las determinantes del precio internacional. Indicó que en Itapúa es muy poca la diferencia habitual entre precios de emblemas privados con el de Petropar.

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Afectaciones de la suba

Soroka manifestó que “el problema no es solamente cuánto cuesta llenar el tanque hoy, sino cuánto le va a costar a la economía este combustible”, puntualizó. Agregó que en Itapúa “puede ser muy importante el impacto, porque nuestra economía está muy atada al transporte, nosotros tenemos la producción y el comercio”, explicó.

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Indicó que, a consecuencia de que cueste más caro el carburante, los valores de los productos que dependen del transporte, indefectiblemente, aumentarán de costo. Es decir, la canasta básica podría aumentar de precio, haciendo que, con el mismo valor del dinero, cada vez nos alcance para comprar menos.

Sostuvo que el impacto no trasciende solamente a los prestadores de servicio o los consumidores del combustible, sino a toda la cadena de la economía del departamento.

Sobre la situación actual, manifestó que algunas estaciones de servicio manifiestan un impacto en baja de ventas, mientras que otras optan por hacer acuerdos económicos con bancos para generar descuentos y reintegros que promuevan el consumo y cuesten menos al consumidor.

Muchas estaciones cerraron, pero otras, los operadores fueron absorbidos por las corporaciones. El gremio actualmente aglutina a 15 propietarios de unas 30 estaciones de servicio del departamento de Itapúa.