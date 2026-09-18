“Titán”: así funciona el nuevo chatbot del PAI que informa sobre vacunas

El Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) habilitó “Titán”, un chatbot basado en inteligencia artificial que permitirá a la ciudadanía realizar consultas sobre vacunación, acceder a información sobre enfermedades prevenibles y conocer la ubicación y los horarios de los vacunatorios disponibles en todo el país.

La nueva herramienta digital forma parte de la estrategia tecnológica implementada por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS) para fortalecer el acceso a información sobre inmunización y mejorar la comunicación con los usuarios.

“Titán” es uno de los personajes infantiles creados por el Ministerio de Salud, junto con “Nova”, para acompañar las campañas nacionales de vacunación impulsadas por el PAI.

A través de este chatbot, disponible en la página web institucional, los usuarios pueden interactuar de manera directa para obtener respuestas sobre distintos aspectos relacionados con las vacunas incluidas en el esquema nacional.

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Qué consultas se pueden realizar

El director del PAI, Luis Cousirat, explicó que la herramienta permite conocer dónde encontrar una vacuna específica, los horarios de atención de los vacunatorios y la disponibilidad según la edad de cada persona.

Además, el chatbot puede responder preguntas sobre las enfermedades contra las que protege cada vacuna y orientar a los usuarios sobre los centros de vacunación donde pueden acceder a las dosis requeridas.

“Se le puede preguntar contra qué enfermedades protege una vacuna y dónde uno puede vacunarse contra esa enfermedad. A qué franja etaria está disponible esta vacuna y, lo más importante, los horarios de los vacunatorios”, detalló el funcionario.

En la página web del PAI, el asistente virtual “Titán” aparece junto con “Nova”, pero responde solo el primero. El chatbot se encuentra disponible como una ventana flotante ubicada en el margen inferior derecho de la pantalla.

El ecosistema digital de vacunación

Cousirat destacó que el chatbot forma parte del ecosistema digital desarrollado por el PAI, cuya base es el registro electrónico de vacunación.

Según explicó, este sistema permite brindar información a los usuarios mediante tres canales principales, con el objetivo de facilitar el acceso a datos actualizados sobre inmunización y mejorar el seguimiento de los esquemas de vacunación.

También se pueden hacer consultas por WhatsApp

Otro de los canales habilitados por el PAI es su línea de WhatsApp, el (021) 298-640, mediante la cual los ciudadanos pueden realizar consultas relacionadas con las vacunas.

Dentro de esta plataforma también operan chatbots que responden en tiempo real preguntas sobre vacunación, ofreciendo una alternativa de acceso rápido a la información sin necesidad de acudir a un centro asistencial.

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Notificaciones para niños con vacunas pendientes

El Programa Ampliado de Inmunizaciones también cuenta con un sistema de mensajes automáticos destinado a recordar a los usuarios las vacunas pendientes.

A través de este mecanismo, los padres reciben información sobre las dosis que deben aplicarse sus hijos, así como datos sobre el vacunatorio más cercano y sus horarios de atención.

El director del PAI anunció que desde la próxima semana comenzarán a enviarse notificaciones a los padres de niños que aún tengan vacunas pendientes dentro del esquema regular de inmunización.