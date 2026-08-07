PAI amplía campaña de vacunación contra el virus respiratorio sincicial

Mediante un comunicado público, el PAI dio a conocer que extendió el plazo de la campaña de vacunación contra el virus sincicial respiratorio por todo el mes de agosto.

Según indican, la decisión responde a los datos obtenidos mediante la vigilancia centinela, un sistema implementado en diez centros asistenciales del país, donde las personas internadas por cuadros respiratorios son sometidas a pruebas para identificar la circulación del VRS y otros virus respiratorios.

“La respuesta de las familias ha sido muy buena hasta el momento. El 95% de los bebés nacidos durante esta temporada ya fueron inmunizados. Sin embargo, considerando que seguimos registrando una alta circulación viral, la campaña se extenderá durante todo agosto”, explicó el director del PAI, Luis Cousirat.

El Virus Respiratorio Sincicial es la principal causa de bronquiolitis y neumonía durante los primeros meses de vida. Aunque puede afectar a cualquier persona, los bebés presentan un mayor riesgo de desarrollar cuadros graves y requerir internación.

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La vacuna contra el Virus Sinsicial Respiratorio

Por esta razón, la Sociedad Paraguaya de Pediatría (SPP) recuerda que Nirsevimab continúa disponible gratuitamente para los bebés que todavía no recibieron esta protección e insta a las familias a revisar la libreta de vacunación o acercarse al vacunatorio más próximo.

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La estrategia de inmunización con Nirsevimab permitió que Paraguay llegara al periodo de mayor circulación del virus con una elevada cobertura. Hasta la fecha, 52.901 bebés fueron protegidos en todo el país, alcanzando un 95% de cobertura entre los recién nacidos durante esta temporada y un 91% de ejecución de las metas previstas.

Además, la estrategia de recuperación, dirigida a los bebés nacidos antes del inicio de la campaña, alcanzó una cobertura del 68%.

“Estos resultados reflejan la confianza de las familias y el enorme trabajo realizado por los equipos de salud en todo el país. Ahora queremos llegar a quienes todavía no recibieron esta protección, aprovechando que las dosis continúan disponibles durante agosto”, resaltó Cousirat.

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Instan a vacunar a bebés sanos

Una de las dudas más frecuentes de las familias continúa siendo si un bebé sano necesita igualmente recibir Nirsevimab.

“La respuesta es sí. El Virus Respiratorio Sincicial puede afectar a cualquier bebé durante sus primeros meses de vida. Incluso los niños sanos pueden desarrollar bronquiolitis o neumonía y requerir internación”, explicó el director del PAI.

En ese sentido, la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Pediatría, Julia Acuña, recordó que la prevención sigue siendo la principal herramienta para evitar las formas graves de la enfermedad.

“El mejor momento para proteger a un bebé es antes de que se enferme. Aunque el país haya alcanzado una cobertura muy alta, todavía hay bebés dentro de la población objetivo que pueden beneficiarse de esta protección. Invitamos a las familias a aprovechar la extensión de la campaña, revisar la libreta de vacunación y consultar ante cualquier duda”, expresó.

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¿Cómo verificar si el bebé recibió Nirsevimab?

La forma más sencilla de confirmar si un bebé ya recibió Nirsevimab es revisar su libreta de vacunación. Si la familia no encuentra el registro o todavía tiene dudas, puede acudir al vacunatorio más cercano, donde el personal de salud podrá consultar el Registro Electrónico de Vacunación y verificar si la protección ya fue aplicada.

Esta herramienta también permitió fortalecer el seguimiento de los bebés pendientes de inmunización. A través del registro electrónico, el PAI envió 26.673 mensajes personalizados a familias. Casi 20.000 fueron entregados y, posteriormente, 10.183 bebés regresaron al vacunatorio para recibir su protección.

La estrategia fue implementada en las 18 Regiones Sanitarias del país. En total, fueron distribuidas 60.000 dosis, cumpliendo el 100% de la distribución prevista.

“Las dosis están disponibles en todo el país. Nuestro mensaje a las familias es que no dejen pasar esta oportunidad: revisen la libreta de su bebé y, si todavía no recibió Nirsevimab, acérquense al vacunatorio para protegerlo”, afirmó Cousirat.

Finalmente, el PAI y la Sociedad Paraguaya de Pediatría reiteran el llamado a las familias con bebés que forman parte de la población objetivo a verificar que hayan recibido Nirsevimab. La protección continuará disponible gratuitamente durante todo agosto en los vacunatorios habilitados por el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social.