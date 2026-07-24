Salud Pública impulsa vacunación anticovid y alerta de cocirculación viral

En el marco de la Campaña de Vacunación de Invierno 2026, el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) impulsa la inmunización con la vacuna actualizada contra el Covid-19, que está disponible en todos los vacunatorios del territorio nacional.

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La estrategia sanitaria se despliega en un momento crítico del año, caracterizado por una intensa circulación simultánea de diversos virus respiratorios como Influenza, Virus Sincitial Respiratorio, Rhinovirus y otros, que mantienen bajo constante presión a la red de servicios sanitarios del país.

Covid-19: formula disponible en Paraguay

Para hacer frente a esta demanda, el Paraguay recibió un primer lote de 57.000 dosis anticovid, que se suma a la dosificación contra la influenza y el virus sincitial.

Desde el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) indicaron que el biológico disponible corresponde a la formulación Spikevax LP.8.1 (Moderna), una vacuna de ARN mensajero monovalente actualizada y recomendada para la inmunización activa frente al SARS-CoV-2.

Se indicó, que la estrategia de distribución fue diseñada estrictamente por el Comité Técnico Asesor de Inmunizaciones, adhiriéndose de forma rigurosa a las directrices de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Organización Panamericana de la Salud (OPS), priorizando a los grupos poblacionales con mayor riesgo de sufrir complicaciones graves, hospitalizaciones o desenlaces fatales.

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Esquemas de vacunación anticovid en Paraguay

El PAI enfatiza que la vacunación continúa siendo la herramienta más eficaz y segura para salvaguardar la salud pública durante los meses de bajas temperaturas. Para la vacunación de este año, Luis Cousirat, director del PAI, resaltó que los esquemas definidos se dividen según el perfil de riesgo de cada sector de la población:

Grupo de alto riesgo: Se contempla la aplicación de 1 dosis para personas de 60 años y más, así como para adultos que presenten comorbilidades de base.

Grupo de riesgo medio: Incluye a niños de 6 meses a 4 años con comorbilidades (quienes recibirán 2 dosis con un intervalo de 8 semanas si no tienen vacunación previa, o 1 dosis en caso de contar con antecedentes). Asimismo, comprende a niños y adolescentes de 5 a 17 años con comorbilidades, y a adultos sanos, requiriendo 1 dosis independientemente de su historial previo.

Poblaciones especiales: El personal de salud debe recibir 1 dosis sin importar antecedentes. Por su parte, las embarazadas recibirán 1 dosis en cada gestación a partir de las 20 semanas de embarazo, con independencia de las dosis administradas en años anteriores.

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Desde el PAI recuerdan que la vacunación debe posponerse temporalmente en personas con cuadros febriles agudos graves. Asimismo, resaltan que quienes hayan padecido recientemente Covid-19, dengue o chikunguña deben aguardar al menos cuatro semanas antes de recibir el biológico anticovid.

Panorama epidemiológico: presión sobre el sistema de salud

El informe semanal epidemiológico emitido hoy por el Ministerio de Salud revela que la circulación de virus respiratorios se mantiene activa y diversa. En las últimas cuatro semanas analizadas, se contabilizaron un total de 32.835 consultas.

En cuanto a las internaciones hospitalarias, las infecciones respiratorias agudas graves (IRAG) motivaron el ingreso de 1.537 personas en los Centros Centinela durante el último mes. De este total de hospitalizados, un 16% requirió asistencia en unidades de cuidados intensivos.

Cocirculación viral y mortalidad asociada

El monitoreo laboratorial de los pacientes hospitalizados ha permitido identificar la predominancia de cuatro patógenos principales: el Virus Sincitial Respiratorio, el Rhinovirus, el Metapneumovirus y la Influenza A (H3N2). La OPS ha lanzado recientemente una alerta regional ante el severo impacto de esta cocirculación, instando a redoblar los esfuerzos preventivos.

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Lamentablemente, en las últimas cuatro semanas se han confirmado 32 muertes asociadas a virus respiratorios, vinculados al Rhinovirus (15), Virus Sincitial Respiratorio (6), Influenza A H3N2 (5), Metapneumovirus (5) y Parainfluenza (1).

Un dato alarmante revelado por la vigilancia epidemiológica es que ninguno de los fallecidos contaba con antecedentes de vacunación antigripal para la presente temporada. A la fecha, el acumulado de muertes por afecciones respiratorias en lo que va del año asciende a 144 defunciones.

Preocupa cobertura de vacunación contra la influenza

A la fecha, las coberturas de vacunación contra la influenza registran niveles preocupantes: solo un 24% en niños menores de 3 años y un 26% en adultos mayores de 60 años. El Ministerio recuerda que se encuentra disponible la vacuna contra la Influenza y el anticuerpo monoclonal Nirsevimab para prevenir infecciones graves por Virus Sincitial destinado a recién nacidos entre noviembre de 2025 y julio de 2026, así como a menores de 1 año con factores de riesgo.

Ante la aparición de síntomas compatibles con afecciones respiratorias —como tos, fiebre o dolor de garganta—, el Ministerio de Salud exhorta a la ciudadanía a utilizar mascarillas de forma preventiva, acudir al centro médico para recibir diagnóstico y tratamiento oportuno, y cumplir rigurosamente con el reposo domiciliario indicado por el profesional tratante.