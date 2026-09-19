Día Mundial del Donante de Médula Ósea: en qué consiste y por qué es importante

Para los pacientes con leucemias, linfomas y otras patologías hematológicas, la donación de CPH puede ser la única esperanza de cura. Estas células son fundamentales para la producción de sangre y el sistema inmunitario, y su trasplante puede restaurar la salud de quienes padecen fallas hematológicas severas.

La donación se realiza mediante la recolección de sangre periférica (80%) o la extracción de médula ósea (hueso iliaco) por punción (20%), siempre bajo estrictos protocolos médicos que garantizan la seguridad tanto del donante como del receptor.

Desde el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSP y BS) recordaron cuáles son las enfermedades que pueden requerir un trasplante de médula ósea, las cuales son las siguientes:

Leucemia: tipos como leucemia mieloide aguda y leucemia linfoblástica aguda que no responden a otros tratamientos.

Linfoma: linfoma de Hodgkin y no Hodgkin, en algunos casos tratados con trasplante.

Mieloma múltiple: cáncer de células plasmáticas que afecta la médula ósea.

Anemias graves: como la anemia aplásica, cuando otras terapias no son efectivas.

Enfermedades genéticas: anemia de Fanconi, talasemia, enfermedad de células falciformes, entre otras.

Trastornos autoinmunitarios graves: casos complejos como esclerosis múltiple o lupus eritematoso sistémico.

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Señalan la importancia de que no todos los pacientes con estas enfermedades necesitarán un trasplante, así como también que la decisión depende de la gravedad, respuesta a tratamientos previos y disponibilidad de donantes compatibles.

Importancia del registro de donantes

La compatibilidad entre donante y receptor depende de la tipificación HLA. Ampliar el número de personas registradas aumenta las chances de encontrar una coincidencia (match), reduce los tiempos de espera y brinda esperanza a quienes requieren un trasplante urgente.

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El MSP y BS, a través del Instituto Nacional de Trasplantes (INAT), impulsa la inscripción voluntaria en el Registro Paraguayo de Donantes de CPH.

Los interesados pueden registrarse en puntos habilitados, campañas itinerantes o en la sede del INAT, mediante un proceso sencillo que incluye la toma de muestra para tipificación y la evaluación de salud.

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Se invita a todas las personas mayores de edad (de 18 a 40 años) que cumplan con los requisitos de salud a informarse y sumarse a este acto de generosidad que salva vidas.

¿En que consiste la donación?

La donación consiste en firmar un consentimiento informado y permitir la toma de muestra de saliva (hisopado) de la boca.

Donar médula ósea es un acto solidario que transforma vidas. “Donar órganos es donar esperanza”, indican en la publicación sobre el día.