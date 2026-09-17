“La vida después de la suerte”: buscan donantes de médula ósea para pacientes sin compatibilidad familiar

Para cientos de personas que luchan contra enfermedades graves de la sangre, la posibilidad de sobrevivir no depende de una cirugía compleja ni de un tratamiento farmacológico, sino de la suerte de encontrar a un “gemelo genético”.

Lea más: Jornada de donación de sangre en Pedro Juan Caballero

Con el propósito de transformar esta realidad y ampliar las probabilidades de hallar esos códigos genéticos idénticos, la Fundación Carlos Chytil impulsará una jornada de captación e inscripción de donantes en alianza con el Instituto Nacional de Ablación y Trasplante (INAT) y Seneté.

Un “match” que salva vidas

La campaña, denominada “La vida después de la suerte”, busca movilizar a la ciudadanía e incrementar la base de datos oficial del país. La cita solidaria tendrá lugar este sábado 19 de septiembre, de 10:00 a 21:00, con la instalación de puestos informativos y de toma de muestras en el Shopping del Sol y el Shopping Mariano.

Lea más: “Remangate por la vida”: cinco puntos habilitados para donar sangre este domingo

Desde la organización explicaron que el proceso de inscripción es sencillo, no invasivo y completamente gratuito: consiste únicamente en tomar una muestra mediante un hisopado bucal en el lugar.

Los datos genéticos recabados ingresan de manera confidencial al registro del INAT. Si en el futuro surge un paciente —nacional o internacional— con el que exista compatibilidad absoluta, la institución estatal contactará al voluntario para coordinar los pasos a seguir de forma totalmente segura.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: “Remangate por la Vida 2026”: días, horarios y puntos habilitados

Un cartón de suerte

Como incentivo a la participación, Seneté entregará un cartón de juego a cada persona que complete su registro en los stands. Sin embargo, el verdadero impacto de la jornada reside en resignificar el concepto de la suerte: un simple hisopado de pocos segundos puede convertirse en la única oportunidad de vida para alguien que hoy está esperando un milagro.