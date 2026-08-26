“Solidarios hasta la médula”: organizan jornada de registro como donantes

Cada tercer sábado de setiembre se celebra el Día Mundial del Donante de Médula Ósea, que este año coincide con la fecha 19 de setiembre, que cae sábado.

La Fundación Carlos Chytil organiza una jornada de inscripción para aquellas personas que quieran ser donantes de médula ósea en coincidencia con la fecha de celebración del Día del Donante.

La jornada de captación de potenciales donantes de células progenitoras hematopoyéticas (CPH, médula ósea) para el registro nacional del Inat se realizará en el Shopping del Sol y Shopping Mariano.

“Cada voluntario puede ser un puente hacia una nueva oportunidad de vida. Solidarios hasta la médula. Solidarios hasta el karaku”, dicta el final del flyer compartido por la organización.

Lea más: Clínicas logra su trasplante de médula número 40

Contactos para donación de médula ósea

A fin de que quienes quieran anotarse para ser donantes, facilitaron los contactos de correo electrónico fundacioncarloschytil@gmail.com y el número de teléfono 0981 845 067.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La fundación fue ideada al inicio solo para la creación del registro de donates de medula ósea (Redome) pero finalmente sus fundadores, decidieron ampliar los objetivos para poder apoyar la lucha contra la leucemia en otros ámbitos.

Entre estos objetivos figuran el ayudar a mejorar la infraestructura de los pabellones hematológicos, la capacitación profesional en el extranjero, entre otros.

Se constituyó con el objetivo de impulsar la creación y difusión del registro de donantes de médula ósea, asistencia y seguimiento según el caso, programar campañas de concientización, entre otras acciones, según indican en su página web.