En Misiones se preparan para vivir la fiesta de sus raíces con la tercera edición del Festival del Pohã Ñana

Con la fuerza del arraigo, la identidad y el tributo constante al trabajo de la tierra, la comunidad de Ysypó una de las compañías de San Miguel, Misiones, palpita lo que será una nueva fiesta del esfuerzo popular: la tercera edición del Festival del Pohã Ñana.

Un evento que no solo celebra el arte y la tradición, sino que rinde un caluroso homenaje a las familias que hacen de los remedios yuyos su sostén cotidiano y su motivo de orgullo.

La cita está marcada para el sábado 26 de septiembre en el local de Music Fest Eventos, en la pujante compañía de Ysypó.

Allí, la música, la gastronomía tradicional y el testimonio vivo de la identidad misionera volverán a entrelazarse en una jornada que promete emociones y un fuerte sentido de pertenencia.

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Ysypó y su tradición

Ysypó es sinónimo de trabajo, de madrugadas frescas y de ese aroma inconfundible a yuyos frescos para el tereré y el mate.

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Nicolás Pesoa, integrante de la Asociación Ysypeños por el Mundo —organización impulsora de la iniciativa—, destacó el profundo espíritu con el que nació este encuentro que hoy ya busca consolidarse de manera definitiva en el calendario cultural regional.

“Esta fiesta nació en una reunión donde nos preguntamos qué nos caracteriza como pueblo. Y la respuesta estaba ahí, en nuestra propia gente: la producción de yuyo. Por eso dimos el puntapié inicial para homenajear a todos los productores que día a día llevan su trabajo a San Juan y a diferentes puntos, comercializando toda clase de remedios yuyos”, expresó Pesoa.

La iniciativa, que en sus dos primeras ediciones alcanzó un éxito rotundo, cuenta ya con la declaración de interés municipal tanto por la Municipalidad de San Miguel como por la de San Juan Bautista, demostrando el respaldo institucional al rescate de las raíces locales.

Los artistas

Para esta tercera edición, la cartelera artística promete ponerle ritmo y alegría a la noche. Entre los talentos confirmados para subir al escenario destacan:

Aarón Portillo, acordeonista llegado desde Asunción, reconocido por su participación en el programa Tereré Jere. Don Vicente Centurión, quien aportará toda la fuerza y nostalgia de su acordeón.

Estarán presentes también, Los Originales, entre varias otras agrupaciones locales y regionales que terminarán de conformar la grilla artística en los próximos días.

Además del desfile musical, los asistentes podrán disfrutar de una gran variedad de comidas típicas, infaltables para redondear una noche puramente paraguaya.

Desde la organización extendieron la invitación abierta a todos los pobladores de Ysypó, así como a las comunidades vecinas y a la ciudadanía sanjuanina en general.

“Esto ya no para; año tras año queremos seguir creciendo y engrandeciendo algo que es tan nuestro. La invitación está hecha para cultivar juntos nuestras raíces”, concluyó Pesoa.

El Festival del Pohã Ñana se erige así no sólo como un espectáculo musical, sino como un abrazo colectivo a la memoria cultural y al sudor de los trabajadores del campo que mantienen viva la esencia del Paraguay profundo.