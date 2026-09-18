Funcionario de la Dinac muere tras choque sobre la autopista Ñu Guasu

De acuerdo con los primeros datos recopilados en el lugar, Osmar Orlando Portillo Benítez, de 55 años, se desplazaba en su biciclo Motostar negro cuando impactó contra la parte delantera derecha de un Chevrolet Camaro blanco, guiado por Alejandro Nicolás Morel Rozzano, alrededor de las 5:40 de este viernes. El joven automovilista es estudiante de medicina y se dirigía hacia el Hospital General de Luque para rendir un examen.

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Así ocurrió el accidente

El jefe de la Comisaría 3ª de Luque, comisario Gustavo Paiva, explicó cómo habrían sucedido los hechos según las declaraciones recogidas en la escena. “Él venía conduciendo su vehículo sobre el carril derecho viniendo desde Asunción con destino a la ciudad de Luque, en un momento dado dice que solamente ya sintió el golpe del motociclista en el lado lateral del acompañante del vehículo”, relató.

El jefe policial agregó que el automovilista no advirtió previamente la presencia de la motocicleta y que se produjo una maniobra de arrastre. “Según lo que manifestó él, no lo sintió, no lo observó supuestamente, y en donde hubo una situación de arrastre por parte de este conductor y en donde prácticamente (el motociclista) perdió la vida”, afirmó.

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Paramédicos del Cuerpo de Bomberos Voluntarios continuaron los trabajos de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 45 minutos, pero finalmente confirmaron el deceso. Agentes de la Patrulla Caminera le realizaron al conductor el alcotest, el cual dio resultado negativo (0,000 mg/l).

Intentó ayudar

Tras el impacto, el conductor del automóvil detuvo la marcha, llamó al sistema 911 e intentó brindar los primeros auxilios a la víctima. “(El joven) se quedó en el lugar. Trató de reanimarlo porque tiene los conocimientos tanto básicos como avanzados para tratar de asistir a personas en esta situación, pero ya no había más caso”, detalló el comisario Paiva.

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Respecto a la velocidad del vehículo, el comisario Paiva señaló que “a prima facie podemos entender esa situación (alta velocidad), pero de igual manera los personales técnicos van a hacer el trabajo de campo para poder diagramar mejor el escenario”, insistió. Dicho cuadrante abarca un área de aproximadamente 100 metros de medición y frenada.

La fiscala de turno de Luque, Liz Medina, se constituyó en el sitio junto con personal de Criminalística y el médico forense para determinar las causas exactas del hecho y deslindar responsabilidades.