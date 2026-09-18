Mades alerta que desconocidos se hacen pasar por funcionarios para estafar

A través de sus canales institucionales, el Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (Mades) alertó sobre reiterados casos de intentos de suplantación de identidad que buscan engañar a la población.

Según la información difundida por la cartera estatal, fueron detectadas diversas comunicaciones fraudulentas, tanto a través de llamadas telefónicas como de mensajes, por parte de personas que afirman falsamente ser consultores o estar directamente vinculados a la institución.

Ante el riesgo de que la ciudadanía sea víctima de fraudes, el Mades insta a todas las personas que reciban contactos sospechosos en su nombre, que bajo ninguna circunstancia compartan datos personales, información bancaria, contraseñas o códigos de acceso.

Asimismo, las autoridades del Ministerio del Ambiente hacen especial énfasis en no realizar transferencias de dinero a estafadores que usurpan la identidad del ente. En ese sentido, piden utilizar siempre los medios oficiales para verificar cualquier tipo de gestión o consulta vinculada a la institución.

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¿Qué hacer ante un mensaje sospechoso?

En su aviso institucional, el Mades pide a las personas que hayan recibido o reciban próximamente algún mensaje que despierte sospechas, seguir los siguientes pasos:

No continuar la conversación ni seguir instrucciones.

Guardar capturas, número, fecha y hora del contacto.

Verificar la identidad a través de canales institucionales.

Realizar la denuncia a través de canales competentes.

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