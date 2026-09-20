Pilar: pabellón que costó G. 4.200 millones ya presenta filtraciones en el Hospital Regional

La lluvia de 122 milímetros registrada el sábado dejó al descubierto filtraciones de agua en un sector del nuevo pabellón del Hospital Regional de Pilar, una obra que todavía no fue inaugurada y que se encuentra en proceso de terminación.

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Imágenes difundidas en redes sociales muestran cómo el agua se filtraba desde el techo y caía dentro de un sector de la nueva infraestructura hospitalaria, generando preocupación entre la ciudadanía.

Los trabajos, iniciados en noviembre de 2025, están a cargo de Bramonte SA, representada por Cristóbal González Ruiz y Juan Carlos Benítez Fernández, según datos de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP). El contrato contempla una inversión de G. 4.200 millones, financiada con fondos de Itaipú Binacional.

Las obras consisten en la readecuación de un pabellón destinado a espacios para personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y Estimulación Temprana, además de la readecuación del Pabellón Oncológico, en el marco del Convenio Nº 4500073758/2023, suscripto a través de UNICOOP Ltda. con la contratista Bramante SA.

Intentamos obtener la versión de los representantes de la empresa sobre los cuestionamientos señalados, pero hasta el cierre de esta nota no obtuvimos respuesta al número telefónico declarado en la DNCP. Estamos abiertos en caso de que deseen referirse a la situación presentada con la construcción nueva.

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Ante la circulación de las imágenes, consultamos al director de la Duodécima Región Sanitaria, doctor Arnaldo Espínola, quien explicó que el sector afectado todavía no se encuentra habilitado para la atención de pacientes y permanece en etapa de adecuación y terminación.

El doctor Arnaldo Espínola señaló además que la Región Sanitaria supervisa el avance de los trabajos para que el nuevo sector sea habilitado cuando reúna las condiciones de seguridad requeridas.

La obra forma parte de la ampliación y mejoramiento del Hospital Regional de Pilar e incluye espacios destinados a una nueva sala de urgencias y un pabellón oncológico.

La situación genera interrogantes debido a que se trata de una infraestructura que todavía no fue habilitada y que ya presenta filtraciones ante una jornada de lluvia intensa.

A esto se suma el deterioro que afecta a sectores de la estructura antigua del Hospital Regional de Pilar, donde también se observan problemas en techos y paredes, poniendo nuevamente en discusión las condiciones edilicias del principal centro asistencial de referencia de Ñeembucú.

Ante la viralización de las imágenes en redes sociales, la XII Región Sanitaria emitió un comunicado en el que señala que las filtraciones no afectaron la atención hospitalaria, debido a que el sector no forma parte de las áreas operativas del establecimiento. “Los servicios continúan funcionando con normalidad”, indica.