Día de la Juventud: jóvenes encabezan estadísticas de muertes y lesiones por siniestros viales

En conmemoración del Día de la Juventud, las cifras sobre la seguridad vial en el país invitan a una profunda reflexión sobre el rol de los jóvenes en el tránsito.
Lejos de ser una fecha únicamente de celebración, los datos oficiales revelan una alarmante realidad: la población juvenil es la más golpeada por la siniestralidad vial en Paraguay.
De acuerdo con las estadísticas difundidas por la Agencia Nacional de Tránsito y Seguridad Vial (ANTSV), basadas en registros del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social y de la Policía Nacional, entre el año 2022 y el primer semestre de 2026 se registraron más de 5.500 víctimas fatales a nivel nacional.
De este total, más de 3.000 personas tenían entre 14 y 39 años, evidenciando que el sector más productivo y joven de la sociedad es el que encabeza las estadísticas de mortalidad en las rutas.
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Al analizar los datos específicos de motociclistas fallecidos en 2024, el 66% correspondía a este mismo rango etario (14 a 39 años). Asimismo, las estadísticas muestran una marcada preponderancia masculina, abarcando el 88% de los casos frente al 12% de mujeres, una tendencia que se mantiene firme en el primer semestre de 2026.
Miles de vidas marcadas por los siniestros
La situación no es menos grave en cuanto a las personas heridas. Según las estadísticas del Hospital de Trauma, comprendidas entre 2022 y junio de 2026, más de 57.000 personas sufrieron lesiones en siniestros viales. De este universo, cerca de 38.000 lesionados tenían entre 15 y 34 años.
Un dato alarmante reportado en el primer semestre de 2026 indica que el 92% de los 3.485 lesionados registrados en dicho periodo eran motociclistas de 15 a 34 años, repitiendo la alta vulnerabilidad de este sector sobre dos ruedas. Al igual que en los casos fatales, la estadística de lesionados refleja una clara preponderancia masculina con un 74%, frente al 26% del sexo femenino.
Estas cifras no son solo números fríos, representan proyectos de vida truncados, familias dolidas y un impacto sanitario de proporciones considerables para el Estado.
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