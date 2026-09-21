Así es la juventud en Paraguay: cuántos son, a qué se dedican y cuál es su realidad, según el INE

Con motivo del Día de la Juventud, 21 de septiembre, el Instituto Nacional de Estadística (INE) publicó una serie de datos que hacen a la población “juvenil” en Paraguay, compuesta por todas las personas entre las edades de 15 y 29 años.

Población

Según los datos del INE, se estima que Paraguay cuenta con una población juvenil de alrededor de 1,5 millones de personas, un 24,7 por ciento de la población total del país, estimada en 6,2 millones de personas según datos de 2025.

El 50, 7 por ciento de esa población juvenil son hombres y el 49,3 por ciento son mujeres.

Educación

Se estima que un solo un poco más de la mitad de los jóvenes entre 15 y 24 años asisten a una institución de enseñanza formal, la mayor parte en zonas urbanas.

Fuerza laboral

El INE calcula que 6 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años realizan alguna actividad económica remunerada.

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Estado civil

Se estima que 7 de cada 10 jóvenes de entre 15 y 29 años en Paraguay son solteros, mientras que 2 de cada 10 viven en pareja o están casados.

Pobreza

El 14,4% de la población juvenil, unos 219.202 jóvenes, están en situación de pobreza, con mayor incidencia en zonas rurales.