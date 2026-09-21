Manifestantes cierran la ruta San Cosme-Ayolas y exigen respuesta a la EBY

Un grupo de manifestantes realizó cortes intermitentes de la ruta San Cosme-Ayolas, en el inicio del tramo cerca del microcentro de la ciudad de San Cosme y Damián. Los protestantes exigen respuestas a la Entidad Binacional Yacyretá (EBY) con relación a un pedido de asistencia.

Se trata de una asociación de familiares de personas con discapacidad que están en el área de afectación del embalse de la represa de Yacyretá, en el distrito itapuense. Parte de esta nucleación la conforman 85 personas con discapacidad, entre niños y adultos, afirmaron.

Refirieron que solicitan la entrega de víveres de manera mensual, además de trabajo para las familias afectadas.

También manifestaron que tenían un compromiso de parte de la EBY para que se concrete este proyecto, pero hasta el momento no se realizaron las acciones.

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Piden ayuda

Pobladores del asentamiento Puerto Carrizal, en la compañía Atinguy, manifestaron que sus casas quedaron nuevamente inundadas tras las últimas lluvias y el manejo del embalse por parte de la Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY).

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Este asentamiento de pescadores se encuentra aguas abajo de la CHY, por lo que el manejo de la cota afecta de sobremanera y en pocos minutos a este poblado. En ocasiones anteriores hubo intentos de desalojar la zona, pero nuevamente se logran reasentar a orillas del río Paraná.

La secretaria de Acción Social de la oficina regional en Encarnación de la EBY, Lilian Martínez, no respondió a las llamadas. Un asistente refirió que la misma estaba en una reunión y que devolvería la comunicación. Hasta el cierre de la edición no hubo respuesta. Permanecemos abiertos a si desea referirse a los reclamos de pobladores de San Cosme y Damián.