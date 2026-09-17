Preocupación por estado de patrullera que perdió rueda en zona rural de Tomás Romero Pereira

Pobladores de la Compañía Triunfo de Tomás Romero Pereira manifestaron su preocupación ante el estado del móvil 910, correspondiente a la Comisaría 91ª de la zona. Además del estado visible, ayer, durante un recorrido por un camino vecinal, se quedó sin una de las ruedas traseras.

El responsable de la dependencia policial, el suboficial Jorge Ibáñez, explicó que el incidente ocurrió de manera repentina y que presumen que se debió a la falta de ajuste de los prisioneros de la rueda trasera.

Explicó que recientemente cambiaron el auxilio de la rueda, por lo que presumen que el gomero no ajustó debidamente la rueda.

Indicó que, por fortuna, no se reportaron heridos y no significó un accidente. El desprendimiento se dio mientras circulaban a baja velocidad por un camino vecinal en mal estado, según detalló. Refirió que esta situación contribuyó a que se quedaran sin la rueda.

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Patrullera en funcionamiento

El uniformado manifestó que, posterior al incidente, volvieron a colocar la rueda con las debidas precauciones y el móvil está nuevamente funcional.

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Sobre el estado de la patrullera, indicó que se encuentra funcional, sin otros inconvenientes mecánicos. Sobre su área de cobertura, manifestó que se trata principalmente de áreas rurales, con caminos vecinales de tierra y ripiado, que deben recorrer.

La comisaría cuenta con cuatro uniformados, que trabajan de a dos por turno, según explicó. Además de la patrullera, cuentan con una motocicleta a disposición de la dependencia policial, manifestó.

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Comisarías en Itapúa

El séptimo departamento es la región del país con mayor cantidad de comisarías, totalizando 115 dependencias bajo esa categoría, más dos puestos policiales (Subcria. 01 Encarnación y Puesto Policial Pirapey). En contrapartida, es el cuarto territorio nacional en cantidad de población (449.642 habitantes), y el sexto según extensión territorial (tercero de la región Oriental), con 16.525 kilómetros cuadrados (km²).

Según datos de la Dirección de Policía en Itapúa, el departamento cuenta con alrededor de 1.000 uniformados y 80 móviles (patrulleras y motos) distribuidos en las dependencias de todo el departamento.

Esto, dentro del área de competencia de Prevención y Seguridad, porque las dependencias nacionales fijan oficina aparte, como los departamentos técnicos de Investigaciones, Automotores, Criminalística, y tácticos como el Grupo Especial de Operaciones (GEO) y el motorizado (Lince).

Como particularidad, la numeración de las dependencias sigue un orden, exceptuando el 108, cuyo número de comisaría no existe en Paraguay. De hecho, Itapúa es el único departamento que superó este número de comisarías.

El caso se debe al estigma sobre el número vinculado a la represión policial que hubo en la época de la dictadura sobre la comunidad LGTBIQ+. La única comisaría de Mujeres es la 116ª, ubicada en el distrito de Cambyretá.