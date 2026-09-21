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21 de septiembre de 2026 a la - 11:47

¿Querés hacer un doctorado en EE.UU.? Becal amplió el plazo para postular a sus becas

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El Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal) anunció la extensión del periodo de postulación para las becas de doctorado en diversas áreas en los Estados Unidos mediante el convenio con el Comité Paraguay Kansas (CPK).

Por ABC Color
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Hasta el viernes 5 de febrero del 2027 se extiende el plazo para aplicar a las becas de doctorado en los Estados Unidos, según lo anunció hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su programa de becas “Carlos Antonio López” (Becal)

En este sentido, instan a profesionales a aprovechar esta nueva disposición para postular a las siguientes áreas: ciencia, tecnología e investigación (CTI), cuyo proyecto de vida sea la investigación, docencia y/o transferencia tecnológica. Además de todas las áreas del conocimiento según el Manual de Frascati: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Medicina y Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales (excepto educación) y Humanidades.

Asimismo, informan que para los interesados en postular deben contactar al Comité Paraguay Kansas (CPK) podrán hacerlo través del correo vinculo@cpk.org.py, a fin de recibir la información y orientación necesarias para acceder a los beneficios establecidos en el marco del convenio.

¿Te interesa aplicar a alguna de las becas? Estos son los requisitos

Desde el programa detallan una serie de requisitos, entre ellos: ser paraguayo/a o naturalizado/a, contar con títulos de grado y maestría, así como aplicar al sistema del Comité Paraguay Kansas (CPK) para pasar por el proceso de admisión universitaria. Asimismo, se exige la aceptación de CPK y una carta de admisión definitiva emitida por la universidad correspondiente.

Para la postulación, los interesados deben completar el formulario en línea del SPI del Conacyt y actualizar su perfil en el CVPy. Asimismo, es necesario llenar la solicitud del programa Becal-CPK y remitir en formato PDF al correo vinculo@cpk.org.py

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Documentación requerida para la postulación

Para los interesados en aplicar en alguna de la becas es necesario presentar la siguiente documentación: cédula de identidad y pasaporte autenticados (o constancia de trámite), títulos y certificados de estudios de grado y maestría legalizados, una carta de recomendación vigente y, si aplica, el certificado de idioma (TOEFL, Duolingo o IELTS).

Lea más: ¿Querés acceder a una beca de la Becal? Tips para una postulación exitosa

La Guía de Bases y Condiciones así como la Adenda 01 se encuentran disponibles en la página web de BECAL, sección Postulantes: https://becal.gov.py/posgrados-en-el-exterior-asistidas/

Cabe recordar que las becas son financiadas por el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI). El programa Becal busca potenciar la generación de conocimiento en Ciencia y Tecnología, así como elevar la calidad educativa en el país mediante la formación de talento humano avanzado.