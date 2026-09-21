¿Querés hacer un doctorado en EE.UU.? Becal amplió el plazo para postular a sus becas

Hasta el viernes 5 de febrero del 2027 se extiende el plazo para aplicar a las becas de doctorado en los Estados Unidos, según lo anunció hoy el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) a través de su programa de becas “Carlos Antonio López” (Becal)

En este sentido, instan a profesionales a aprovechar esta nueva disposición para postular a las siguientes áreas: ciencia, tecnología e investigación (CTI), cuyo proyecto de vida sea la investigación, docencia y/o transferencia tecnológica. Además de todas las áreas del conocimiento según el Manual de Frascati: Ciencias Naturales, Ingeniería y Tecnología, Medicina y Salud, Ciencias Agrícolas, Ciencias Sociales (excepto educación) y Humanidades.

Asimismo, informan que para los interesados en postular deben contactar al Comité Paraguay Kansas (CPK) podrán hacerlo través del correo vinculo@cpk.org.py, a fin de recibir la información y orientación necesarias para acceder a los beneficios establecidos en el marco del convenio.

¿Te interesa aplicar a alguna de las becas? Estos son los requisitos

Desde el programa detallan una serie de requisitos, entre ellos: ser paraguayo/a o naturalizado/a, contar con títulos de grado y maestría, así como aplicar al sistema del Comité Paraguay Kansas (CPK) para pasar por el proceso de admisión universitaria. Asimismo, se exige la aceptación de CPK y una carta de admisión definitiva emitida por la universidad correspondiente.

Para la postulación, los interesados deben completar el formulario en línea del SPI del Conacyt y actualizar su perfil en el CVPy. Asimismo, es necesario llenar la solicitud del programa Becal-CPK y remitir en formato PDF al correo vinculo@cpk.org.py

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Documentación requerida para la postulación

Para los interesados en aplicar en alguna de la becas es necesario presentar la siguiente documentación: cédula de identidad y pasaporte autenticados (o constancia de trámite), títulos y certificados de estudios de grado y maestría legalizados, una carta de recomendación vigente y, si aplica, el certificado de idioma (TOEFL, Duolingo o IELTS).

Lea más: ¿Querés acceder a una beca de la Becal? Tips para una postulación exitosa

La Guía de Bases y Condiciones así como la Adenda 01 se encuentran disponibles en la página web de BECAL, sección Postulantes: https://becal.gov.py/posgrados-en-el-exterior-asistidas/

Cabe recordar que las becas son financiadas por el Fondo para la Excelencia de la Educación e Investigación (FEEI). El programa Becal busca potenciar la generación de conocimiento en Ciencia y Tecnología, así como elevar la calidad educativa en el país mediante la formación de talento humano avanzado.