¿Querés acceder a una beca de la Becal? Tips para una postulación exitosa

El Programa Nacional de Becas “Carlos Antonio López” (Becal), dependiente del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), brinda una serie de recomendaciones a tener en cuenta a la hora de aplicar a una de las 84 becas distribuidas en diversas modalidades, abarcando desde posgrados en el extranjero hasta movilidad universitaria y aprendizaje de idiomas en Paraguay.

Cabe mencionar que todo el proceso se gestiona exclusivamente de manera virtual, por lo que la institución no recibe ningún tipo de documentación en formato físico.

El plazo máximo para enviar la solicitud vence el viernes 6 de noviembre a las 15:00 e insisten en no dejar el trámite para el último momento, a fin de evitar fallas técnicas o de conexión.

Puntos clave para lograr una postulación exitosa

Desde la institución señalan que el primer paso es consultar la Guía de Bases y Condiciones (GBC) en la página web de BECAL. Revisar este documento detalladamente permite conocer los requisitos de cada modalidad, los criterios de evaluación y los compromisos que asume el postulante.

En cuanto a los documentos adjuntos, como la cédula de identidad, títulos o cartas de admisión, es imprescindible verificar que estén vigentes, completos y legibles. Presentar archivos borrosos, cortados o incompletos implica la exclusión automática del proceso de selección.

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Asimismo, reiteran que la postulación debe realizarse correctamente en el sistema SPI del Conacyt, prestando especial atención a no cometer errores en la carga de datos. Cabe recordar que la información registrada tiene carácter de declaración jurada, por lo que cualquier falsedad anula la solicitud.

Un total de 84 becas disponibles para aplicar en distintas áreas

Las 84 plazas disponibles en esta convocatoria se dividen en distintas áreas: 30 lugares para el sector público (14 maestrías y 16 especializaciones) y 21 para el sector privado (9 maestrías y 12 especializaciones).

Además, se destinan 20 plazas a la renovación de cursos de idiomas, 15 para movilidad internacional de grado y 8 para la investigación en Ciencia y Tecnología (6 doctorados y 2 posdoctorados).

Se recomienda a los aspirantes enviar la documentación con varios días de anticipación para prevenir inconvenientes técnicos o saturación del sistema antes del cierre de la convocatoria.

Ante dudas o consultas, el programa habilita el correo oficial consultasbecal@mef.gov.py.