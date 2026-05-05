IPS: estos son los nuevos asesores designados por Fretes

Ayer, el presidente del IPS, Isaías Fretes, firmó la Resolución N° 235/2026 y mediante este documento, se designó a tres profesionales para ocupar los cargos vacantes de asesores.

Estas designaciones se fundamentan legalmente como “cargos de confianza” y bajo la normativa, estos funcionarios están sujetos a la libre disposición y remoción por parte de la autoridad de la previsional.

Asimismo, según la resolución, los nuevos asesores cumplirán una carga horaria de 35 horas semanales, según lo establecido en resoluciones previas del Consejo de Administración sobre remuneraciones y ejecución presupuestaria.

Finalmente, la normativa recuerda a los designados su obligación legal de presentar la declaración jurada de bienes y rentas ante la Contraloría General de la República (CGR), un trámite que debe realizarse en un plazo de 15 días corridos tras la toma de posesión del cargo.

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Los asesores de Fretes

Las tres personas que fueron asignadas como asesoras del presidente del IPS, Isaías Fretes, son:

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Econ. Sergio Florindo Lovera Cañete

Contralmirante (R). Mariano González Parra

Sr. Miguel Ángel Rodríguez Maidana

Estos tres hombres tendrán el cargo de “asesor principal de la presidencia”.

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