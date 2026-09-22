Obras del MEC en el Colegio Pedro P. Peña sufrió meses de paralización por falta de desembolso

Los trabajos se reactivaron recién hace unas semanas y ahora esperan que puedan continuar sin nuevas interrupciones.

La obra forma parte de un proyecto de fortalecimiento de los bachilleratos técnicos y contempla la construcción de tres aulas pedagógicas y tres talleres especializados para las áreas de Ciencias y Salud, Construcciones Civiles y Electricidad.

El director de la institución, Jorge Servín, explicó que los trabajos comenzaron el año pasado, pero posteriormente fueron interrumpidos durante varios meses. Señaló que, de acuerdo con las explicaciones recibidas de los responsables de la obra, el principal inconveniente estaba relacionado con la falta de presupuesto.

La paralización se extendió durante buena parte del año, mientras la institución continuaba funcionando con 2.176 estudiantes matriculados, distribuidos entre los tres turnos y desde el séptimo grado hasta el tercer año de la Educación Media.

Servín señaló que la obra finalmente volvió a ejecutarse hace aproximadamente tres o cuatro semanas y actualmente se encuentra en la etapa de levantamiento de paredes. La comunidad educativa espera que esta vez los trabajos puedan avanzar de manera sostenida hasta su culminación.

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La expectativa surgió luego de una visita realizada la semana pasada por una arquitecta del Ministerio de Educación. De acuerdo con lo manifestado al director, si la ejecución mantiene el ritmo actual, la infraestructura podría estar terminada entre marzo y abril de 2027.

La demora genera preocupación principalmente por la falta de espacios suficientes para atender a la numerosa matrícula. El director explicó que la institución debe distribuir las actividades académicas en diferentes turnos debido a la amplitud de la malla curricular.

La situación se vuelve todavía más complicada durante los días de lluvia y bajas temperaturas, especialmente para los estudiantes que deben acudir al colegio en el turno opuesto para completar las asignaturas que no pueden desarrollarse dentro de su horario habitual.

Millonaria obra con prolongada demora

Según los datos del cartel colocado en el predio, los trabajos corresponden a la Licitación Pública Nacional LPN N.º 01/2025, denominada “Construcción y reparación de la infraestructura en 57 colegios técnicos”, bajo el ID 457401.

La obra fue adjudicada a Ritter Construcciones S.R.L., representada por Laura Elizabeth Aguilera Ruiz, mediante el Contrato N.º 4/2025, por un monto de G. 13.815.535.827. El proyecto corresponde al Lote 02, que incluye intervenciones en 11 instituciones educativas.

La fiscalización está a cargo del Consorcio de Proyectos Ejecutivos (CPE) y la supervisión corresponde a la Coordinación de Proyectos Ejecutivos de Infraestructura de la UEPP-MEC.

El proyecto es impulsado por el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) y cuenta con apoyo del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI).

Sobre el punto, ABC intentó conversar con el director departamento del MEC, Ariel López, pero no atendió las llamadas y mensajes de WhatsApp realizados en su número terminación 607. En caso en que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.

Para la comunidad educativa del Pedro P. Peña, la expectativa ahora está puesta en que no vuelvan a repetirse las interrupciones y que el cronograma pueda cumplirse para disponer finalmente de los nuevos espacios durante el próximo año.