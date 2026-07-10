Coronel Oviedo: obras abandonadas en colegio técnico y escuela rural

La primera obra inconclusa corresponde a un pabellón destinado al nivel inicial de la Escuela Básica N° 2647. El proyecto contempla una sala de clases con sanitarios sexados y fue iniciado a mediados del año pasado por la Municipalidad de Coronel Oviedo, durante la administración del entonces intendente Marcos Benítez (2021-2026 ANR-HC), quien apunta a su reelección.

La construcción se encuentra paralizada a comienzos de este año.

La institución cuenta con más de 230 alumnos desde el nivel inicial hasta el tercer año de la media. Muchos de los estudiantes deben viajar varios kilómetros caminando o en motocicletas para llegar a la casa de estudios.

La directora de la institución, Aurelia Torres, señaló que desde la Municipalidad les informaron que la suspensión se debió a la falta de recursos económicos para continuar con los trabajos. Añadió que actualmente los alumnos están compartiendo el sanitario con los más grandes, situación que los padres de familia y docentes quieren evitar.

Intentamos hablar con el intendente interino de Coronel Oviedo, Denis Cohene (ANR-HC), elegido por la Junta Municipal para concluir el mandato iniciado por Marcos Benítez, pero no atendió nuestras llamadas telefónicas. Estamos abiertos en caso de que desee referirse a la situación de las obras.

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Enorme sala y laboratorio inconclusos

La segunda obra abandonada se encuentra en el predio del Colegio Técnico Agropecuario “San Agustín” y depende del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC). Se trata de la Licitación Pública Nacional N° 01/2025, correspondiente a la construcción y reparación de infraestructura en 57 colegios técnicos, con ID N° 457.401.

La obra fue adjudicada a la empresa Ritter Construcciones SRL, administrada por Laura Elizabeth Aguilera Ruiz.

En esta institución estaba prevista la construcción de un laboratorio y una sala de clases para las prácticas de los estudiantes de la especialidad agropecuaria. El presupuesto asciende a G. 534.036.221, pero la obra también quedó inconclusa luego de avanzar parcialmente durante los primeros meses de este año.

La directora de la casa de estudios, Graciela Martínez, indicó que la obra inició en los primeros meses del año 2025; sin embargo, desde entonces la obra avanzó “poquito a poquito” hasta parar totalmente. Agregó que hace más de un mes que la obra quedó parada y que la situación ya se está volviendo preocupante.

Mencionó que solicitó tanto al MEC como a las autoridades comunales que culminen los trabajos, ya que ambas construcciones son consideradas fundamentales para mejorar las condiciones de enseñanza y aprendizaje.

La comunidad educativa lamentó la falta de respuestas de las instituciones responsables y reclamó una pronta intervención para finalizar las obras y dotar a ambas instituciones de las condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de las clases.

Se reanudaría en vacaciones de invierno

El director departamental del MEC, Lic. Ariel López, señaló que informaron a la central sobre la situación de la obra y que la respuesta que recibió es que durante estas vacaciones de invierno se estarían reanudando los trabajos. Agregó que están aguardando la respuesta por parte de las autoridades centrales para poder finiquitar la obra.