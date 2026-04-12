Clausuran pabellón por peligro de derrumbe en escuela rural de Coronel Oviedo

La institución educativa, que recibe a más de 65 alumnos provenientes de varios kilómetros a la redonda, enfrenta una crítica situación edilicia, ya que gran parte de su infraestructura se encuentra en condiciones deplorables. El pabellón afectado presenta el techo prácticamente desquebrajado, con caída constante de fragmentos, además de enormes fisuras en las paredes y una instalación eléctrica totalmente deteriorada, lo que representa un serio peligro para estudiantes y docentes.

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Ante el riesgo inminente, los docentes se vieron obligados a clausurar completamente el sector, una medida que —según indicaron— vienen postergando desde hace años mientras aguardan respuestas de las autoridades. En varias ocasiones reclamaron la intervención de la Municipalidad de Coronel Oviedo y el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), pero todo fue en vano.

La directora de la institución, María Victoria Mendoza, señaló que hace tres años está a cargo de la casa de estudios y, desde ese entonces, se viene incluyendo en la planificación anual la necesidad urgente de reparación del pabellón, sin obtener respuestas. Agregó que docentes con más antigüedad aseguran que el problema data de hace varios años, sin que ninguna institución se haga cargo.

Precisó que el 16 de marzo, el Ministerio de Educación y Ciencias (MEC) emitió la Resolución 327, por la cual se establece la clausura de las instituciones que no están en condiciones, y que, ante esa situación, se decidió clausurar totalmente la estructura de tres salas de clases.

Debido a esta situación, los alumnos del tercer ciclo fueron reubicados en un pequeño oratorio ubicado junto a la escuela, adaptado de manera precaria como aula para no interrumpir el desarrollo de las clases.

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A esta problemática se suma la falta de mobiliario, lo que dificulta aún más el proceso de enseñanza-aprendizaje. La comunidad educativa insiste en la necesidad de una intervención urgente, atendiendo a que la institución es considerada de referencia en la zona.

Finalmente, reiteraron el pedido al MEC y a las demás autoridades competentes para dar una solución inmediata a una situación que pone en riesgo la seguridad de los estudiantes.

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El director departamental del MEC, Lic. Ariel López, señaló que el próximo martes se tiene prevista una reunión entre representantes de todos los intendentes del departamento, autoridades regionales y el titular del MEC, Luis Fernando Ramírez. Añadió que ese día se estaría analizando la situación de cada institución clausurada para dar una solución rápida a cada escuela y colegio afectado.