San Lorenzo: alegría, festejo y colores en la 1era. edición de desfiles de carrozas

Con la canción “Ya llegó la Primavera” los sanlorenzanos dieron la bienvenida a la primavera y celebraron el día de la Juventud con la 1era edición del desfile de carrozas.

La celebración a la mejor estación inició en el Paseo Peatonal hasta la explanada de la Catedral de San Lorenzo con unos mini coreos de los bailarines de las instituciones educativas invitadas.

A pesar del tiempo fresco las instituciones educativas invitadas participaron de la primera edición del desfile de carrozas que se lucieron con los mejores colores, la creatividad, y el fervor de los participantes que lucieron atuendos festivos.

La organización estuvo a cargo de la Dirección de Cultura de la Municipalidad de San Lorenzo, que organizó la 1era. Edición del desfile de carrozas en la ciudad de San Lorenzo.

El director de Cultura, Prof. Virgilio Silvero agradeció a todas las instituciones educativas por participar de la actividad que se tornó alegre en un ambiente familiar y en donde el festejo a la vida fue el principal elemento.

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“Sobrepasó toda la expectativa. Las familias e instituciones dijeron que sí. Fue un éxito total el primer desfile de carrozas nunca hecho en nuestra ciudad. Nuestro objetivo se centró en fomentar la creatividad, la integración, y la creatividad de las instituciones participantes”, expresó Silvero.

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Las instituciones participantes fueron: la Esc. Básc. N° 118 Coronel Luis Caminos: la Esc. Básc. la Privada Reina Madre; la Institución Madre; el Colegio Nacional Rita Surroca de Benítez; La Escuela Municipal de Música; la Academia de Danza Yanet Magali; el Instituto Municipal de Arte (IMA) de San Lorenzo; y el Ballet Aurora Silvero.