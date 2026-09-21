San Miguel recibe la primavera con color, música y creatividad

Con color, música, creatividad y mucha alegría, niños y jóvenes de la ciudad de San Miguel dieron una cálida bienvenida a la primavera y celebraron el Día de la Juventud.

Las calles se llenaron de entusiasmo con el tradicional desfile de coloridas carrozas con mensajes alusivos a la fecha en una jornada marcada por la alegría, la creatividad y la participación de los jóvenes. La actividad marcó además el inicio de una nueva edición de la Gincana.

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La actividad fue organizada por el Colegio Nacional Don Laureano Romero Ortiz, que cada año reúne a toda la comunidad educativa en una verdadera fiesta juvenil.

En esta primera jornada de la Gincana se presentaron 10 grupos con diferentes temáticas, donde la creatividad se hizo sentir en cada una de las carrozas.

Uno de los grupos, denominado Team Ñanduti, presentó una carroza en la que mostraron actividades tradicionales y costumbres de nuestro país.

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Los jóvenes representaron el tradicional tereré jere, declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco el 17 de diciembre de 2020. Para los paraguayos, el tereré es mucho más que una bebida: es uno de los principales símbolos de la identidad cultural.

Además, presentaron el arpa ñembopu y el ñekocina tataipype, donde una joven dramatizó la preparación de alimentos en la tradicional olla hu sobre un fogón.

Con estas representaciones, los jóvenes demostraron que nuestra cultura y nuestras tradiciones siguen más vivas que nunca en las nuevas generaciones.

El mensaje de este grupo fue: “Ñande retã ha’e ñande rekove, ñañoty mborayhu jatopa hag̃ua marangatu”.

Otro de los grupos dejó como mensaje: “Entre risas y aplausos, hacemos nuestra propia magia”. Los jóvenes realizaron una presentación inspirada en el tradicional circo popular y lograron levantar de sus asientos a los presentes para danzar y contagiar la magia de la felicidad.

Mañana, martes 22 de septiembre, desde las 8:30, se vivirá la segunda jornada de la Gincana, una de las actividades más esperadas por los jóvenes, que ya contempla las diferentes competencias.

Los 10 grupos, conformados por 13 integrantes cada uno, competirán en distintas pruebas recreativas, deportivas y culturales dentro de la ciudad de San Miguel. La actividad busca promover la integración, el compañerismo y el trabajo en equipo entre los jóvenes.