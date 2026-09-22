Tumba de Gabriel Casaccia en total abandono

La tumba, ubicada en la ciudad de Areguá, donde descasa el cuerpo del escritor paraguayo considerado uno de los fundadores de la narrativa paraguaya contemporánea, Gabriel Casaccia Bibolini, se encuentra en total abandono y en pésimas condiciones.

Un poblador de la ciudad de Areguá, quien fue a visitar a su familiar, desnudó la realidad en la que actualmente se encuentran los restos del mayor exponente de la literatura paraguaya.

En su cuenta de Facebook dijo: “la Tumba de Gabriel Casaccia Bibolini en el cementerio de Areguá se está hundiendo, tal vez por el paso del tiempo. Después de que falleciera en Buenos Aires – Argentina en el año 1980, y a pedido de él, su féretro fue depositado dentro de esta bóveda”.

José Ferreira Lugo lamentó que el espacio se encuentre en pésimo estado, ya que podría ser un punto de referencia para realizar turismo interno en la localidad por lo que representa el escritor paraguayo.

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“Es una pena como está la tumba y sus alrededores. Se nota que no hay interés de absolutamente nadie. A la Municipalidad no le cuesta nada limpiar el lugar y adornar con plantas para que sea agradable para las visitas. Desde la entrada es una total dejadez, está lleno de escombros”, lamentó.

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“La Municipalidad puede poner como punto de referencia para el turismo, no solo debe ser el Lago Yparacaí, el Cerro Kói, el Museo de la Estación Terrena, sino también este lugar que representa una rica cultura para nosotros los paraguayos”, refirió.

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Al comunicador y estudiante de historia, Miguel Mora, amante de las obras de Casaccia, expresó que a Casaccia no le extrañaría que su tumba se encuentre en esas condiciones. “En sus obras siempre plasmó la idiosincrasia de los paraguayos. A él no le va a sorprender que de esta forma esté su tumba”, mencionó.

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Desde la Municipalidad de Areguá, la directora de Cultura, Norma Hidalgo, dijo que realizarían una intervención en el cementerio para arreglar el lugar. “Si bien la tumba es menester de los parientes del cuidado, nosotros como Municipalidad vamos a limpiar todo el lugar y su alrededor”, prometió la encargada de cultura de la comuna aregüeña.

Las obras de Casaccia

Las obras de Gabriel Casaccia comprenden siete novelas, dos colecciones de cuentos y una obra de teatro. Los títulos de sus novelas son Hombres, mujeres y fantoches (1930); Mario Pareda (1939); La Babosa (1952); La llaga (1963); Los exiliados (1966); Los herederos (1975); y Los Huertas(1981).

Los cuentos que escribió son: El guajhú (1938); y el El pozo (1947). También escribió un teatro titulado El bandolero (1932).