¡Atención! En estas zonas del país habrá cortes programados de ANDE mañana

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció cortes programados en el suministro de energía eléctrica para este jueves 24 de septiembre, los cuales afectarán a diversos barrios y zonas de la Región Metropolitana y la Región Central.

Estas interrupciones temporales responden a trabajos de mantenimiento preventivo, adecuación de estructuras y el reemplazo de conductores tradicionales de media y baja tensión por líneas preensambladas, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar mayor seguridad en la red de distribución.

A continuación, el detalle de las zonas, horarios y los trabajos específicos previstos:

Región Central

Ciudad de Yaguarón (Parte de la compañía Zayas)

Región Metropolitana

Villa Elisa (Barrio Tres Bocas - Humberto Zarza y Calle Sin Salida)

Asunción (Barrio Republicano - San Pablo y San Pedro)

Asunción (Barrio Republicano - San Pablo e Ing. Gustavo Crovato)

Villa Elisa (Barrio Sol de América - Ñemby y Mbuyapey)

San Lorenzo (Barrio Villa del Agrónomo - Prof. Rosa Masi y José Cataldi)

Ñemby (Barrio San Miguel - Primavera, Vicente I. Iturbe y Estero Bellaco)

Ypané (Barrio Thompson - Calle s/n)

Limpio (Barrio San José - Eusebio Ayala y Parapití)

San Lorenzo (Barrio San Luis - Toribio Ocampos, Corán y Valencia)

Itauguá (Barrio Mbocayaty - Fracción Mangal, Villa Alta, Argentina, El Trabajador y Villa Regina)

Itauguá (Barrio Mboi y - Aldana Cañada e/ Escuela Salvador Guanes y Fracción Mburucuyá)

Julián Augusto Saldívar (Barrio Mbocayaty)

Capiatá (Barrio Rojas Cañada - Calle S/N Esq. Rojas Cañada)

Fernando de la Mora (Barrio Zona Norte - Arcadio Roa Aguayo y Colón)

Luque (Barrio Loma Merlo - Barrio Cerrado Las Piedras)

Asunción (Barrio Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Justo Pastor Candia e/ Tte. Rodi y Dr. Facundo Insfrán)

La ANDE recuerda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, principalmente en zonas sensibles como hospitales, centros de salud y sistemas de bombeo de agua, considerando que los circuitos permanecerán fuera de servicio durante los horarios indicados.