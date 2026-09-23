Nacionales
23 de septiembre de 2026 a la - 18:34

¡Atención! En estas zonas del país habrá cortes programados de ANDE mañana

Funcionarios de la Ande ralizarán varios cortes este jueves para labores de mantenimiento y mejoramiento del servicio.
Funcionarios de la Ande ralizarán varios cortes este jueves para labores de mantenimiento y mejoramiento del servicio.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) programó una serie de cortes en el suministro eléctrico que afectarán a distintos barrios y localidades de la Región Metropolitana y Central este jueves debido a labores de mantenimiento, adecuación y cambio de conductores.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

La Administración Nacional de Electricidad (ANDE) anunció cortes programados en el suministro de energía eléctrica para este jueves 24 de septiembre, los cuales afectarán a diversos barrios y zonas de la Región Metropolitana y la Región Central.

Estas interrupciones temporales responden a trabajos de mantenimiento preventivo, adecuación de estructuras y el reemplazo de conductores tradicionales de media y baja tensión por líneas preensambladas, con el objetivo de optimizar el servicio y garantizar mayor seguridad en la red de distribución.

A continuación, el detalle de las zonas, horarios y los trabajos específicos previstos:

Región Central

  • Ciudad de Yaguarón (Parte de la compañía Zayas)

Región Metropolitana

  • Villa Elisa (Barrio Tres Bocas - Humberto Zarza y Calle Sin Salida)
  • Asunción (Barrio Republicano - San Pablo y San Pedro)
  • Asunción (Barrio Republicano - San Pablo e Ing. Gustavo Crovato)
  • Villa Elisa (Barrio Sol de América - Ñemby y Mbuyapey)
  • San Lorenzo (Barrio Villa del Agrónomo - Prof. Rosa Masi y José Cataldi)
  • Ñemby (Barrio San Miguel - Primavera, Vicente I. Iturbe y Estero Bellaco)
  • Ypané (Barrio Thompson - Calle s/n)
  • Limpio (Barrio San José - Eusebio Ayala y Parapití)
  • San Lorenzo (Barrio San Luis - Toribio Ocampos, Corán y Valencia)
  • Itauguá (Barrio Mbocayaty - Fracción Mangal, Villa Alta, Argentina, El Trabajador y Villa Regina)
  • Itauguá (Barrio Mboi y - Aldana Cañada e/ Escuela Salvador Guanes y Fracción Mburucuyá)
  • Julián Augusto Saldívar (Barrio Mbocayaty)
  • Capiatá (Barrio Rojas Cañada - Calle S/N Esq. Rojas Cañada)
  • Fernando de la Mora (Barrio Zona Norte - Arcadio Roa Aguayo y Colón)
  • Luque (Barrio Loma Merlo - Barrio Cerrado Las Piedras)
  • Asunción (Barrio Dr. Gaspar Rodríguez de Francia - Justo Pastor Candia e/ Tte. Rodi y Dr. Facundo Insfrán)

La ANDE recuerda a los usuarios de las zonas afectadas tomar las precauciones necesarias, principalmente en zonas sensibles como hospitales, centros de salud y sistemas de bombeo de agua, considerando que los circuitos permanecerán fuera de servicio durante los horarios indicados.