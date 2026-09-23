Campesinos de Misiones negocian acuerdo con autoridades

La movilización de la Organización Campesina de Misiones (OCM), que había iniciado ayer martes con el cierre de la ruta PY01 en el cruce a Santa María, en el distrito de San Ignacio, Misiones, está en cuarto intermedio.

En ese sentido, uno de los dirigentes, Ramón Benítez, señaló que “en esta jornada vamos a tener una reunión con el director de la Entidad Binacional Yacyretá, Luis Benítez, y el director financiero, Federico Vergara, y buscaremos una solución a nuestros pedidos”, indicó.

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Los miembros de la OCM están solicitando al Gobierno Nacional el cumplimiento de los acuerdos ya asumidos a través de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), que consisten en el segundo desembolso para el pago del programa de preparación de suelo, como también la entrega de los kits de alimentos en su segunda etapa para las 14.000 familias miembros de la organización.

Al respecto, el presidente de dicha organización, Mario Talavera, señaló que en este mes se debía haber realizado la entrega de los kits de víveres, como también el pago de los trabajos correspondientes a la preparación de suelo, pero hasta la fecha no se realizaron dichas acciones, a pesar de haber acordado con las autoridades.