Corte ratificó condena a Carlos Viveros, exyerno de “Lalo” Gomes, por estafa

La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia dejó sin efecto el último recurso presentado por la defensa de Carlos Viveros Cabral y confirmó su condena a dos años de prisión por estafa. Con la resolución de la máxima instancia judicial, la sentencia quedó oficialmente firme y el condenado deberá desembolsar una cifra cercana a los G. 330 millones en un plazo de tres años para resarcir el daño causado.

El fallo de la Corte desestimó por inadmisible el recurso extraordinario de casación al considerar que la defensa no logró fundamentar las presuntas irregularidades alegadas. De esta manera, el proceso penal iniciado por el empresario Óscar Amarilla llegó a su fin tras atravesar todas las etapas judiciales.

La maniobra tras el Ford Mustang

El caso se remonta a una transacción comercial en la que Viveros Cabral vendió un vehículo deportivo Ford Mustang (año 2015) al propietario de la firma OMAM S.A. Para cerrar la compra, la víctima entregó un automóvil Mercedes-Benz de su propiedad y una suma adicional en dinero en efectivo.

El engaño radicó en que el coche vendido por Viveros contaba con un embargo judicial previo que fue ocultado al comprador. Meses después de la operación, las autoridades judiciales ordenaron el secuestro del vehículo.

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El recorrido judicial

Octubre de 2025: el Tribunal de Sentencia halló culpable a Viveros por el delito de estafa y dictó la pena privativa de libertad de dos años, concediendo la suspensión condicional de la ejecución de la condena bajo reglas de conducta y la obligación de reparación económica.

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Abril de 2026: la Cámara de Apelaciones ratificó la sentencia al comprobar, mediante contratos de compraventa y testimonios de terceros, la existencia del dolo en la transacción.

Septiembre de 2026: los ministros de la Sala Penal desestimaron el recurso de casación, otorgándole la calidad de cosa juzgada.

Al contar con el beneficio de la suspensión condicional de la pena, Viveros Cabral no ingresará a un centro penitenciario, pero quedará bajo la supervisión de un Juzgado de Ejecución. Dentro de este marco, estará obligado a cumplir estrictamente con los pagos establecidos para saldar la deuda de G. 330 millones, además de someterse a las restricciones de conducta fijadas por la Justicia.

Lo que dijo Carlos Viveros: “La verdad no necesita campañas”

Tras la difusión del fallo, Carlos Viveros utilizó sus redes sociales para publicar un “comunicado público a los medios serios y a la ciudadanía”, en el que cuestionó el tratamiento mediático de su caso y negó la versión judicial.

En primer lugar, afirmó que “jamás se le quitó un auto a quien pagó todo”. Aseguró que el denunciante utilizó el vehículo durante años sin cumplir las obligaciones asumidas y que entregó un automóvil que poseía deudas, con cheques rechazados.

Sostuvo además que en el expediente existen elementos que demuestran que no existía una orden de embargo firme sobre el Ford Mustang en los términos que se pretende hacer creer y que el automóvil era de su titularidad.

Asimismo, criticó la celeridad con que se dictaron las resoluciones judiciales en comparación con otros casos, señalando que las actuaciones forman parte de una “presión política” para afectarlo personal, comercial y políticamente.

Decisión política

En el mismo comunicado, Viveros anunció su renuncia a la Asociación Nacional Republicana (ANR) y concluyó expresando que seguirá trabajando y respondiendo “con documentos y no con titulares”.

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