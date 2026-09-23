IPS busca optimizar servicios con alianzas estratégicas, según consejera

Dentro del IPS y como parte de la alianza con el Ministerio de Salud, uno de los objetivos principales consiste en complementar los servicios en especialidades donde la previsional tiene dificultades de recursos humanos, según detalló la consejera Mirtha Arias.

Al respecto, sostuvo que la falta de especialistas, como cirujanos y anestesiólogos pediátricos, motiva esta cooperación entre ambas instituciones, principalmente para llegar a distintas zonas del país.

La funcionaria también descartó que esta alianza sea parte de una privatización o un “desmantelamiento” de la institución, sino, el espíritu del acuerdo se concentra en la optimización de los recursos existentes para brindar un mejor servicio.

De igual manera reconoció que el IPS enfrenta dificultades en cuanto al personal de blanco, ya que la institución no podría competir con los aumentos salariales implementados por Salud Pública.

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“Mejoras” dentro del IPS

Sobre la disponibilidad de fármacos, Arias señaló que el IPS registró “un avance importante” en la provisión, por lo que estimó que la cobertura de la lista de medicamentos alcanzaría actualmente un 70%, tras la regularización de las órdenes de entrega a las empresas proveedoras.

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Además, sostuvo que el proceso de adjudicación resulta lento debido a las exigencias de la Ley de Contrataciones Públicas, aunque aseguró que el consejo también trabaja para paliar el desabastecimiento que afecta a las farmacias de la previsional.

Finalmente, consideró que la gestión del actual ministro de Salud, Isaías Fretes, marcó “un antes y un después” cuando estuvo al frente del IPS, por lo que también hay “mejoras”.

“Él nos dejó un legado de un trabajo; más trabajo, honestidad y transparencia. Vamos a tener que instalar el debate entre nuestros asegurados para ver cómo mejoramos la situación, ya sea a través de una reforma de la carta orgánica, ya sea a través de una ayuda especial, porque aunque todo el mundo habla de la deuda del Estado, eso no es suficiente”, concluyó.

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