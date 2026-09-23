IPS admite déficit de hasta US$ 15 millones al mes en su fondo de salud

El debate de la defensa del presupuesto del Instituto de Previsión Social (IPS) ante la Comisión Bicameral del Presupuesto (CBP) también expuso la situación al que se enfrentan todos los días los asegurados como la falta de medicamentos, demoras para estudios y cirugías, además de la salida de médicos y enfermeras hacia otros servicios de salud.

El presidente del IPS, Derlis León, reconoció ante los congresistas que el Fondo de Salud registra un déficit mensual de entre US$ 12 millones y US$ 15 millones. Ante este escenario, sostuvo que la institución debe abrir una discusión formal sobre una reforma de la Carta Orgánica para definir cómo sostener el financiamiento de las prestaciones médicas.

“Estamos en el tiempo en el que ese planteamiento debe ser formal, con una discusión amplia. En algún punto tenemos que replantearnos cómo seguir sosteniendo el Fondo de Salud con las herramientas que podamos tener en esta discusión”, afirmó León.

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Cuestionan falta de medicamentos en el IPS

La diputada Alexandra Zena centró sus preguntas en el abastecimiento. Citó reportes sobre 120 medicamentos faltantes en agosto de 2026 y preguntó por qué existen quiebres de stock pese a la existencia de contratos y presupuesto.

“Si existen esos contratos y presupuestos, ¿cuál es el problema? ¿El problema está en las compras, en los proveedores, en la logística, en los depósitos o en la planificación?”, preguntó Zena.

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La diputada también expuso otro problema. Según los datos que citó durante la sesión, entre 2023 y 2026 vencieron 36.548 unidades de medicamentos por un valor aproximado de G. 1.801 millones. Su cuestionamiento apuntó al contraste entre esos productos vencidos y los asegurados que deben comprar medicamentos con recursos propios.

IPS asegura que más del 90% de los medicamentos ya tiene contrato

En esa línea, el presidente respondió que según los datos de la Gerencia de Logística, al cierre de la primera quincena de septiembre, más del 90% de los medicamentos contaba con contratos vigentes. Sin embargo, dijo que eso no implica que todos esos productos ya estén disponibles para los pacientes. Aclaró que los proveedores todavía deben cumplir los plazos previstos para la entrega.

Señaló que la disponibilidad debería mostrar cambios durante las semanas siguientes. También atribuyó los problemas de abastecimiento a fallas de planificación, uso de recursos y falta de previsibilidad para los proveedores. Para 2027, el proyecto presupuestario prevé un incremento superior al 30% en los recursos destinados a medicamentos, según explicó.

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Reclaman respuestas por demoras para atención de asegurados

A su turno, el diputado Néstor Castellano llevó el debate hacia la calidad del servicio que recibe el asegurado. Habló de extensos plazos para consultas, cirugías, tomografías y resonancias magnéticas.

Castellano también reclamó soluciones para la falta de medicamentos y estudios de diagnóstico. A la vez, preguntó cómo se protegerá el Fondo de Jubilaciones y Pensiones ante las proyecciones de largo plazo. “Ya no hay margen de error para usted y para la gente que le acompaña en su equipo de trabajo”, dijo el diputado.

El titular del IPS respondió que una de las medidas aplicadas permitió reducir la lista de espera de cirugías en el Hospital Ingavi. Según León, al inicio había unas 3.000 personas con esperas que superaban seis o siete meses, mientras que el plazo posterior bajó a menos de 60 días.

“Para lograr eso fortalecimos nuestros recursos humanos, realizamos maratones de servicios y hoy esa lista está en ese tiempo”, sostuvo.

Más de 200 funcionarios de blanco dejaron el IPS

Por otro lado, el senador Silvio Ovelar puso el foco en otra dificultad: la salida de profesionales. Consultó cuántos funcionarios de blanco renunciaron en el periodo reciente.

A esto el titular del IPS respondió que la cifra supera las 200 personas entre médicos, enfermeras y otros grupos ocupacionales.

Ovelar atribuyó parte de las renuncias a la diferencia salarial frente al Ministerio de Salud. Expuso que un médico del IPS tiene un salario base de G. 46.835 por hora, frente a G. 112.500 en Salud Pública. “Es lógico. Uno va donde gana mejor”, expresó el senador.

León indicó que el presupuesto contempla recursos para incorporar médicos y avanzar con ajustes salariales. Así también dijo se prevé cambios para enfermería y concursos dirigidos a subespecialistas.

Dijo que se hará una reprogramación de recursos para honrar el piso salarial de las enfermeras que actualmente cuentan con una diferencia de más de G. 1 millón, ya que en el Ministerio de Salud Pública se paga G. 4.300.000 contra los G. 3.000.000 del IPS. “Eso está presentado en la adenda para el presupuesto 2027”, sostuvo.

En cuanto a los médicos, León dijo que se contempla el ingreso de 500 nuevos médicos a la institución para poder reducir la carga horaria de los que ya se encuentran en funciones. “Para el año que viene también apuntamos a mejorar el piso salarial de nuestros médicos. Este septiembre lanzamos un concurso público para poder recategorizar a nuestros subespecialistas, para que tengamos otra vez la fidelización al IPS con salarios que irán de G. 6.850.000 a G. 10.250.000”, afirmó.

Plantean debate sobre aportes y prestaciones

La gerente de Prestaciones Económicas, Vanessa Cubas, explicó que los recursos del Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones no pueden cubrir el déficit sanitario. La Carta Orgánica obliga a mantener separados esos fondos.

Cubas señaló que el IPS debe discutir qué prestaciones puede sostener y con qué nivel de aportes. La funcionaria sostuvo que el dinero actual del Fondo de Enfermedad y Maternidad ya no cubre toda la demanda. “Con esos recursos que hoy tenemos ya no alcanza para cubrir todas las demandas en salud”, afirmó.

Según los datos expuestos por la gerente, el Fondo Común de Jubilaciones y Pensiones cuenta con alrededor de G. 21 billones. Cerca de G. 2 billones corresponden a inmuebles y unos G. 19 billones son recursos financieros.

Gastos de salud se deben financiar con el fondo de enfermedad

Sobre el último monto expuesto dijo que los mismos deben ser colocados en el mercado financiero ya que con ellos se deben cumplir los compromisos presentes que ascienden a cerca de US$ 1.170 millones por año (cerca de G. 6,9 billones al cambio de hoy G. 5.952) además de los recursos para pagar a los cerca de 900.000 trabajadores que hoy aportan a la Caja de Jubilaciones.

“Estos recursos que están en el sistema financiero tienen que dar la mejor rentabilidad y ese dinero por ley no se puede usar para cubrir los gastos de salud. Los gastos de salud se deben financiar con el fondo de enfermedad y maternidad de acuerdo a la distribución que está prevista en la Carta Orgánica”, explicó.

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Distribución de beneficios de la Caja de Jubilaciones

En cuanto a la distribución de beneficios de la Caja de Jubilaciones, dijo que la misma se conforma de 91.300 beneficiarios, quienes perciben jubilaciones y las pensiones. De ese total, 19.000 perciben beneficios por muerte (son viudas o viudos o hijos menores o hijos discapacitados de un jubilado que falleció), de ellos aproximadamente 7.000 cobran doble beneficios.

“Eso es legal, ya que una persona puede recibir una jubilación a título propio porque aportó al sistema y está recibiendo su jubilación, fallece su marido y también percibe la pensión. Eso es perfectamente legal porque el fundamento que justifica el beneficio es diferente. Uno lo recibe a título propio y en el otro lo recibe como un beneficiario de un tercero”, concluyó.