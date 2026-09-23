Patrimonio del IPS no está en riesgo con la “complementación” con Salud, según su presidente

En conversación con ABC Cardinal este miércoles, el presidente del Instituto de Previsión Social (IPS), Derlis León, comentó sobre el plan de “complementación” de los servicios de la previsional y del Ministerio de Salud Pública que anunció ayer junto con el ministro de Salud, Isaías Fretes.

Según reiteró, la iniciativa apunta a fortalecer la cooperación que ya existe entre el IPS y el Ministerio de Salud en cuanto a medicamentos, insumos, recursos humanos y servicios, con el fin de cubrir las debilidades que ambas instituciones puedan tener.

León señaló hoy que la complementación de servicios entre ambas entidades no es algo nuevo, ya que existen convenios vigentes en centros de salud específicos desde hace más de una década, en los que recursos humanos de ambas instituciones trabajan juntos y se comparte la infraestructura sanitaria.

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Explicó que existe, por ejemplo, un convenio vigente desde hace unos seis años que permite el intercambio de medicamentos oncológicos en caso de necesidad.

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Puso también como ejemplo la realización de trasplantes de médula ósea y señaló que ese procedimiento solo se realiza en adultos en el IPS, mientras que en niños solo está disponible en el Hospital Pediátrico ‘Niños de Acosta Ñu’, en San Lorenzo, dependiente del Ministerio de Salud. Ambos procedimientos se realizan tanto a asegurados como a no asegurados de la previsional, subrayó.

Afirma que no hay riesgo para el patrimonio del IPS

Actualmente existen 64 servicios de salud “conveniados”, dijo León. Si bien la insinuación del anuncio de ayer es que ambas entidades buscarán potenciar y expandir esos convenios, aún no se ha socializado plazos ni otros detalles concretos sobre la implementación del plan.

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El presidente del IPS hizo énfasis hoy en que esa “complementación” con el Ministerio de Salud no pondrá en riesgo el patrimonio de la previsional. Afirmó que se harán controles mensuales sobre los intercambios de medicamentos.

En los últimos 20 años se han anunciado acuerdos similares entre el IPS y el Ministerio de Salud que terminaron fracasando debido a excesiva burocracia, falta de presupuesto o la constante rotación de las autoridades en ambas instituciones.