Coronel Oviedo: anuncian un moderno centro cultural para más de 800 personas

El proyecto “Oviedo Arena” de la Gobernación de Caaguazú será construido al costado del Estadio Ovetenses Unidos y sobre la ruta PY08, en la zona del acceso principal a la Universidad Nacional de Caaguazú (UNCA) y al Hospital General de Coronel Oviedo.

Está presupuestado en G. 11.619.999.900 con recursos de la Gobernación de Caaguazú. La obra fue adjudicada mediante la Licitación Pública Nacional ID 490.378 a la empresa Innova, propiedad del arquitecto Diego Hernán Ramoa Rodríguez.

El gobernador de Caaguazú, Marcelo Soto Pavón (ANR HC), señaló que la obra tendrá un plazo de ejecución de 12 meses. La intención es que para septiembre a octubre del próximo año esté concluida y habilitada para la ciudadanía.

El jefe departamental destacó que el Oviedo Arena está proyectado como centro cultural de referencia para Coronel Oviedo y toda la región. Actualmente no existe una infraestructura de similares características en el departamento, indicó.

“Esto va a hacer que nos convirtamos, como Coronel Oviedo, en un centro de convenciones a nivel nacional”, manifestó el gobernador Marcelo Soto Pavón durante el acto de palada inicial realizado este jueves.

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La infraestructura estará preparada para la realización de conciertos, espectáculos artísticos, obras teatrales, encuentros, convenciones y otras actividades, permitiendo que la ciudad disponga de un escenario moderno para eventos de mayor convocatoria.

Tecnología de punta

El Centro Cultural Oviedo Arena contempla una infraestructura con capacidad para albergar entre 700 y 800 personas, además de tecnología de punta, equipamiento sonoro y un sistema acústico especialmente diseñado para ofrecer condiciones adecuadas para diferentes tipos de espectáculos.

El proyecto contempla equipamiento sonoro y tecnología de punta, además de un diseño acústico pensado para garantizar una buena experiencia para el público.

Cultura como parte de la educación

El titular del Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), Luis Fernando Ramírez, quien participó del acto, destacó precisamente las características acústicas proyectadas para el centro cultural.

Explicó que la infraestructura permitirá realizar presentaciones musicales en las que la calidad acústica posibilite escuchar adecuadamente desde diferentes sectores del recinto, incluso en espectáculos que no requieran una amplificación convencional.

Ramírez también resaltó que la construcción tendrá importancia para el desarrollo cultural y educativo de los estudiantes de la zona.

El titular del MEC dijo que los niños y jóvenes necesitan acceder a conciertos, obras teatrales y otras expresiones artísticas, porque estas actividades complementan la formación que reciben dentro de las aulas.

En ese sentido, mencionó programas impulsados por el MEC, como “La música va a la escuela”, mediante el cual músicos paraguayos llevan sus presentaciones directamente a comunidades y establecimientos educativos, especialmente a aquellos sectores donde resulta difícil acceder a este tipo de espectáculos.