Leite se desmarca de Hernán Rivas: “Nos mintió y caímos casi todos”

Tras confirmarse la condena de ocho años de cárcel al exlegislador Hernán Rivas por la utilización de un título académico falso de abogado, las repercusiones políticas no se hicieron esperar dentro del oficialismo. Al respecto, Gustavo Leite se desmarcó de quien fue su colega en la Cámara de Senadores, a través de un posteo en su red social “X”.

“En verdad Hernán Rivas nos mintió y caímos casi todos. La Justicia hizo su trabajo y se demostró su culpabilidad”, afirmó el legislador.

Sin embargo, el descargo de Leite no se limitó únicamente a la figura de Rivas. El parlamentario extendió la responsabilidad a las instituciones y personas que facilitaron la validez del título a lo largo de los años, señalando que el problema de las acreditaciones universitarias irregulares está extendido en las esferas profesionales.

“Insto a que vayan por los que avalaron y permitieron que ese título falso, -y otros tantos que pululan en nuestros círculos profesionales-, hayan avanzado en su pseudolegalidad. Sobre todo sus cómplices en la universidad, MEC, o donde sea que estén”, enfatizó Leite.

El caso de Hernán Rivas generó un fuerte debate público debido a que ejerció cargos clave dentro del sistema de justicia —incluida la presidencia del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados— con base en su supuesta acreditación como abogado, la cual finalmente carecía de sustento real.