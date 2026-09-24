Puesto de Salud en zona rural de Nueva Alborada solamente atiende tres veces por semana con un solo enfermero

Un pequeño Puesto de Salud ubicado en la compañía Villa Alborada, en el distrito de Nueva Alborada en Itapúa, atiende solamente tres días a la semana, según refieren pobladores de la zona. Además, cuenta solamente con un enfermero, encargado del lugar.

El puesto sanitario dista 6,1 km de la Unidad de Salud Familiar (USF) de Nueva Alborada, sobre la ruta D054 que atraviesa el distrito. El local fue construido en un terreno donado por una familia a la Municipalidad y el enfermero sería un funcionario municipal comisionado al sitio.

Una vez al mes, un médico de la USF de referencia del territorio realiza atención extramural en ese puesto de salud, según detalló el director de la Séptima Región Sanitaria, doctor Eleno Arévalos. También detalló que en el sitio se realizan atenciones básicas, derivaciones y entrega de medicamentos.

Según el reclamo de los lugareños, deben trasladarse hasta otros centros asistenciales en caso de necesitar atención los días en que no está abierto el Puesto de Salud.

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Red de Atención Primaria

Arévalos indicó que este centro de atención no forma parte de la red de servicios de atención primaria del sistema de salud, debido a que no cumple con la población mínima para convertirse en una USF satélite, pero en la práctica funcionaría como algo similar.

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En ese sentido, al no estar categorizado bajo los estándares del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS), las prestaciones de servicios no están reguladas.

La normativa vigente en el Manual de Organización del Primer Nivel de Atención (2025) estima que, para considerar a un establecimiento como USF satélite, debe tener una población de cobertura de al menos 1.000 pacientes.

En contrapartida, esta categorización requiere condiciones mínimas edilicias, como también de atención. En ese sentido, debería operar de lunes a viernes, con un enfermero, y deberá coordinar con el equipo médico de la USF Estándar en el área de cobertura.

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Estandarización y política

En el departamento de Itapúa existen varios establecimientos de salud que no fueron estandarizados a los requerimientos estipulados por el Ministerio de Salud. En algunos casos, dependientes de las municipalidades y, en otros, dependientes incluso del propio MSPBS.

Este sistema ya está vigente desde el año 2016 en nuestro país y se estandarizó en 2019, pero existen todavía varios establecimientos con denominaciones como Puesto de Salud o Centro de Salud, correspondiente a criterios anteriores.

En muchos casos, como el Centro de Atención Municipal de Pacucuá de Encarnación o el Centro de Salud de Edelira, que por desacuerdos políticos no forman parte del sistema estandarizado del MSPBS. El caso de Edelira terminó siendo estandarizado posteriormente, pero, a pesar de la infraestructura, solo opera como una USF Ampliada, cuando fue proyectada para ser un Hospital Distrital. No solo se trata de la denominación, sino de los estándares sanitarios que tienen que cumplir y la capacidad de atención que deberían tener.