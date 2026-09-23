Denuncian presunto proselitismo con insumos de la SEN en Mayor Otaño

La polémica surgió a partir de la difusión de piezas de comunicación donde la entrega de recursos estatales aparece vinculada directamente a la campaña del candidato a la Intendencia por la ANR en Mayor Otaño, distrito situado en el noreste del departamento de Itapúa.

La circulación se dio en la fanpage de Facebook que es utilizada para la campaña del candidato, denominada Darío Sainger Intendente 2026.

Las precipitaciones y ráfagas de viento registradas en las últimas semanas causaron la perforación de techos y daños materiales en diversos barrios del municipio.

Ante la emergencia socioambiental, la SEN canalizó la distribución de insumos básicos como chapas de zinc y colchones para asistir a las familias censadas como damnificadas.

Sin embargo, afiches y avisos difundidos en la comunidad promocionan la llegada de dicha ayuda gubernamental junto con la imagen, el nombre y los distintivos de campaña de Darío Sainger (ANR-HC), candidato a intendente para las elecciones del 4 de octubre próximo.

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Proselitismo con asistencia

En el material gráfico se observa el logotipo oficial de la SEN integrado al diseño proselitista del aspirante municipal.

Los denunciantes señalan que la utilización del auxilio institucional en plataformas de propaganda vulnera los principios de imparcialidad en la administración de fondos públicos.

Asimismo, remarcan que los recursos destinados a mitigar desastres naturales provienen del erario estatal y deben entregarse bajo criterios estrictamente técnicos y no como parte de acciones proselitistas partidarias.

El director de Comunicación de la SEM, refirió que desde la institución no realizan asistencia politizada y que el ministro Arsenio Zárate se encuentra en el exterior. Explicó que a su retorno podría contestar consultas.

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Suspenden entrega

El candidato por la ANR manifestó que la entrega se suspendió. Indicó que asisten a los funcionarios de la SEN, pero que no reconocen la publicación.

Refirió que hay páginas falsas en Facebook con su nombre y que él no entiende mucho de eso. Dijo que no reconoce que esa publicación sea de su equipo.

No obstante, en un principio refirió: “Ese se suspendió, hay que borrar ese”, haciendo referencia a una publicación, aunque al ser consultado sobre el punto no reconoció que se trate de la misma divulgación en cuestión.