¿Hay medicamentos? Respuesta del IPS tras protestas de pacientes trasplantados

El Instituto de Previsión Social (IPS) emitió un comunicado en respuesta a la manifestación de pacientes trasplantados, quienes protestaron en el Hospital Central para exigir la provisión regular de medicamentos e insumos básicos.

Sobre el reclamo, la Previsional afirmó que los fármacos cuentan con cobertura contractual vigente y que las órdenes de entrega ya fueron emitidas. La aclaración se da luego de que los afectados denunciaran que el suministro no es continuo, sino que se da de forma intermitente.

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En este contexto, la institución aseguró que la Gerencia de Abastecimiento y Logística y la Gerencia de Salud trabajan en conjunto para regularizar la entrega, priorizando a especialmente a los pacientes trasplantados.

Asimismo, la carta anuncia que: “En ese marco durante la jornada de hoy, en el parque sanitario del IPS se ha recepcionado Ac. Micofenolico 360 MG comprimidos y se prevé la entrega de Tacrolimus ampollas y Micofenolato Mofetil 500 MG comprimidos como parte de las acciones inmediatas adoptadas para fortalecer la disponibilidad”, como parte de las medidas inmediatas para cubrir la demanda.

IPS asegura que buscará alternativas ante la falta de insumos

La escasez de medicamentos es uno de los reclamos más recurrentes de los asegurados, en un contexto marcado por la elevada deuda que mantiene la previsional con la industria farmacéutica. Mientras concluyen las entregas pendientes, la institución afirmó que articula mecanismos complementarios para asegurar que los fármacos lleguen a tiempo a los pacientes.

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Días atrás, los manifestantes exigieron una audiencia con el presidente del IPS, Derlis León y denunciaron sentirse ignorados al no ser recibidos para exponer sus reclamos.

Finalmente, el comunicado reitera que el “IPS reafirma su compromiso de proteger la continuidad de los tratamientos para brindar tranquilidad a los pacientes y sus familias trabajando de manera permanente para que ningún paciente se quede sin la medicación que necesita. La prioridad es y seguirá siendo garantizar la atención y el tratamiento de nuestros pacientes”, sentenció.