Ante la reliquia de San Francisco, obispo llama a ejercer el poder al servicio del bien común

La visita de la reliquia se desarrolla en el marco del Jubileo Franciscano, bajo el lema “Tras las huellas de Francisco”. El recorrido por distintas parroquias de Alto Paraná se extenderá hasta el 4 de octubre, fecha en que la Iglesia celebra la festividad de San Francisco de Asís.

La reliquia fue recibida a las 9:00 en la Rotonda de Juan E. O’Leary. En el lugar, el obispo de la Diócesis de Caazapá, Mons. Marcelo Benítez, hizo entrega de la reliquia a Mons. Pedro Collar, para iniciar la procesión hasta la parroquia San Antonio de Padua.

Anoche, en su homilía, Mons. Collar destacó que la presencia de la reliquia representa un acontecimiento de gracia y una oportunidad para renovar la fe y asumir con mayor compromiso el camino de la santidad.

El obispo señaló que la visita se desarrolla en el contexto del Jubileo Franciscano y de los 800 años de la Pascua de San Francisco de Asís, cuyo testimonio, según afirmó, se mantiene plena vigencia. En ese sentido, sostuvo que la renovación de la Iglesia y de la sociedad debe partir de una conversión del corazón, de la vivencia del Evangelio y de la fraternidad.

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Uno de los principales mensajes de la celebración estuvo dirigido a autoridades y líderes sociales. Mons. Collar les recordó que el ejercicio del poder no debe entenderse como un privilegio, sino como una responsabilidad orientada al servicio de los demás y a la construcción del bien común.

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“La visita de la reliquia de San Francisco nos invita a renovar la fe y ser instrumentos de paz”, expresó el obispo, al exhortar a los presentes a llevar el mensaje franciscano más allá de la celebración religiosa.

El prelado también dirigió palabras a las familias, a quienes animó a recuperar valores como la sencillez, el diálogo y la paz. A los jóvenes les pidió “ir contra la corriente” y convertirse en protagonistas de una cultura del encuentro.

Finalmente, Mons. Collar instó a que la visita de la reliquia genere compromisos concretos en la vida cotidiana. Planteó la necesidad de trabajar por un Paraguay más fraterno, solidario y esperanzado, siguiendo el ejemplo de San Francisco de Asís y su llamado a vivir la humildad, la fraternidad y la paz.