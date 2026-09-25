Mades refuerza controles contra el tráfico ilegal de fauna en redes sociales

El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), mediante la Resolución N.° 436 firmada el 22 de septiembre de 2026, aprobó un “Protocolo de Actuación Rápida ante Denuncia de Tráfico de Fauna Silvestre en Redes Sociales”, con el objetivo de fortalecer la respuesta ante publicaciones que involucren la venta, comercialización o tráfico ilegal de animales silvestres.

La medida establece un procedimiento obligatorio para dependencias del MADES encargadas de la fiscalización de infracciones ambientales. El protocolo contempla la recepción y verificación de denuncias, así como la intervención ante casos detectados en plataformas digitales.

Uno de los principales puntos de la nueva disposición es el manejo de la evidencia digital. El documento establece procedimientos de cadena de custodia para garantizar que las publicaciones, imágenes y otros elementos obtenidos de redes sociales sean correctamente documentados y puedan ser utilizados en los procesos administrativos correspondientes.

Instan a la ciudadanía a realizar denuncias

Desde la cartera ambiental destacaron que la ciudadanía cumple un rol fundamental, ya que cada denuncia oportuna ayuda a identificar redes de comercialización ilegal, rescatar animales y proteger la fauna silvestre del Paraguay.

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Asimismo, indicaron que uno de los ejes principales de la norma es el manejo de la evidencia digital, al establecer una cadena de custodia que garantiza la validez de publicaciones e imágenes en los procesos administrativos.

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Evidencia digital podrá sustentar investigaciones

Según la resolución, el Acta de Constatación de la Evidencia Digital podrá constituir un instrumento de prueba válido y una base fundamental para iniciar un sumario administrativo por infracciones a la legislación ambiental, siempre que se cumplan los procedimientos establecidos.

El MADES también dispone la implementación de capacitaciones sobre fiscalización digital, cadena de custodia y tipificación de infracciones. La Dirección General de Protección y Conservación de la Biodiversidad, a través de la Dirección de Vida Silvestre, junto con otras dependencias, tendrá a su cargo la implementación, supervisión y seguimiento del protocolo.

El Protocolo se enmarca dentro del Plan de Acción 2023-2033 de la Estrategia Nacional para el Combate al Tráfico Ilegal de la Fauna Silvestre en Paraguay ya que la compra, venta, tenencia y comercialización ilegal de fauna silvestre están prohibidas por la legislación ambiental vigente.