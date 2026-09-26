¡Atención Asunción! Essap anuncia cortes y baja presión de agua para este sábado

La Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP) comunicó a sus usuarios que mañana sábado 26 de septiembre se llevarán a cabo trabajos de readecuación en la red de agua potable en el barrio Mariscal López de Asunción.

Las labores se desarrollarán entre las 07:00 y las 17:00 hs., período en el que podrían registrarse cortes temporales o baja presión del servicio en el tramo comprendido por la calle República de Siria, entre Avda. General Santos y Teniente Delgado, así como en zonas aledañas.

En este sentido, desde la institución anuncian que una vez concluidos los trabajos de lavado de la infraestructura, el suministro se restablecerá de manera gradual.

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Piden que conductores presten mucha atención ya que ese tramo permanecerá cerrado al tránsito vehicular, se insta a los automovilistas a circular con precaución, respetar las señalizaciones y utilizar vías alternativas.