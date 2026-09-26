Bomberos de San Juan Bautista buscan recaudar G. 160 millones para incorporar una nueva autobomba

El Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP), compañía K42 de San Juan Bautista, Misiones, inician su colecta anual con el objetivo de recaudar G. 160 millones para incorporar una nueva autobomba y fortalecer la capacidad de respuesta ante incendios y otras emergencias.

La campaña se extenderá hasta el 10 de octubre y tendrá como principales actividades la tradicional maratón prevista para el viernes 9 de octubre y un festival que se desarrollará al día siguiente, ambos en la Plaza Boquerón de esta ciudad.

El tesorero de la compañía K42, capitán inspector Blas Oviedo, explicó que la meta establecida para este año responde principalmente a la necesidad de contar con otra autobomba, debido al crecimiento de la ciudad y al aumento de los servicios que deben cubrir.

Lea más: ¿Cuánto les cuesta a los bomberos sofocar un incendio?

“Este año nosotros nos pusimos una meta de 160 millones, es el monto que estamos precisando para poder traer y poner en marcha una autobomba para la ciudad de San Juan Bautista, Misiones”, señaló.

Explicó que el móvil será trasladado desde Europa y que solamente el flete tendría un costo aproximado de G. 130 millones. Los G. 30 millones restantes serían destinados a tasas que no puedan ser exoneradas, mantenimiento general, pintura y otros trabajos necesarios para poner el vehículo en condiciones operativas.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Maratón central será el 9 de octubre

La actividad central de la colecta será la maratón del viernes 9 de octubre, que se desarrollará desde las 08:00 hs., hasta aproximadamente las 19:00hs.

La jornada tendrá como punto de concentración la Plaza Boquerón, desde donde los voluntarios estarán desplegados para acompañar la campaña de recaudación.

La organización contará con el acompañamiento del grupo San Juan Se Mueve, además de comunicadores y medios de prensa que tradicionalmente colaboran con la campaña de los bomberos.

Desde este sábado 26 de septiembre y hasta el 10 de octubre, los bomberos voluntarios recorrerán los barrios de San Juan Bautista con alcancías, para recibir aportes de la ciudadanía. Los voluntarios estarán debidamente identificados.

Los integrantes de la compañía K42 apelan al apoyo de la comunidad para alcanzar la meta de G. 160 millones y concretar la incorporación de una nueva autobomba, que permitirá reforzar la cobertura de incendios y otras emergencias en San Juan Bautista y otras comunidades aledañas.