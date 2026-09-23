¿Cuánto les cuesta a los bomberos sofocar un incendio?

Bajo el lema “Voluntarios SÍ, Invisibles NO”, el Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) insiste en la necesidad de que la Municipalidad de Asunción transfiera de forma trimestral los recursos establecidos en una ordenanza que data de 2012 y que acumula pagos pendientes desde 2020.

De acuerdo con la información publicada por los bomberos a través de sus plataformas oficiales, cada intervención en un siniestro de gran magnitud implica un gasto operativo que ronda los G. 350.000.000.

A pesar de que los trabajos de extinción y rescate no tienen costo directo para los afectados, el despliegue logístico, el uso de combustible, los insumos y el mantenimiento de las unidades generan un fuerte impacto presupuestario que debe ser gestionado por cada cuartel.

Esta exposición de costos refuerza el reclamo por el cumplimiento de la Ordenanza Municipal 186/12, la cual establece que el 3,5% de lo recaudado por la Municipalidad de Asunción en concepto de tasas a la construcción debe destinarse a los cuerpos de bomberos que prestan servicio en la capital.

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El compromiso de Luis Bello

El reclamo se da a poco más de tres meses de que la Municipalidad de Asunción, bajo la administración del intendente Luis Bello, anunciara el compromiso de desembolsar G. 3.000 millones para amortizar la deuda histórica con el sector, la cual asciende a unos Gs. 10.000 millones debido a transferencias pendientes desde el año 2020.

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De acuerdo con lo expresado por Lorena Canan, titular del gremio de bomberos, de dicho monto acordado, el 60% corresponde al Cuerpo de Bomberos Voluntarios del Paraguay (CBVP) y el 40% al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Asunción. La presidenta confirmó a ABC que el desembolso está previsto para el próximo 6 de octubre.

Los voluntarios enfatizan que la regularización de estos aportes de manera trimestral resulta indispensable para renovar equipos, reparar autobombas y garantizar una respuesta oportuna ante emergencias en la ciudad.

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