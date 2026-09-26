El arte del kambuchi toma protagonismo en la VI edición de la Expo en Tobatí

La jornada comenzó hoy desde las 9:00 con la apertura de la exposición y continuó con diversas actividades destinadas a mostrar al público el proceso de elaboración de las piezas. Una de las propuestas fue la demostración de elaboración artesanal, que permitió a los visitantes observar de cerca las técnicas utilizadas por los trabajadores para transformar la materia prima en piezas decorativas y utilitarias.

También se realizó una demostración artesanal en karanda’y, además de un espacio gastronómico y un momento artístico que acompañaron el desarrollo de la jornada. La Expo se convirtió así en un punto de encuentro para quienes buscan conocer más sobre el trabajo de los artesanos y adquirir productos elaborados de manera tradicional.

Los comités expositores Ñai’u Porã, Pyapy Mbarete, Kambuchi Porã, San Rafael y Kuña Katupyry forman parte de esta edición, ofreciendo una amplia variedad de trabajos y mostrando el talento de las familias que mantienen viva esta actividad.

Diversas piezas de artesanía

Los puestos reúnen diferentes piezas de cerámica y artesanía, con diseños y acabados que reflejan la creatividad de cada expositor. Además de la venta, el encuentro permite a los visitantes conocer a los propios artesanos y acercarse al proceso que existe detrás de cada obra.

La actividad se desarrolla en el predio de la familia Aguayo, ubicado en la compañía 21 de Julio de Tobatí, uno de los puntos donde la producción artesanal tiene una fuerte presencia.

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La Expo también representa una oportunidad para promover el trabajo local y generar movimiento para las familias que dependen de la comercialización de sus productos.

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La muestra sigue el domingo

La VI edición de la Expo Kambuchi continuará mañana domingo 27 de septiembre desde las 9:00. Los los interesados todavía podrán acercarse a la compañía 21 de Julio para recorrer los puestos, conocer las propuestas artesanales y adquirir piezas directamente de sus creadores.

La gran novedad en esta ocasión será el festival artístico que se realizará desde las 16:00, con la participación de artistas locales y de otras ciudades.

De esta manera, Kambuchi Rape amplía la experiencia y combina artesanía, música y cultura en una celebración abierta a las familias y visitantes.

¿Cómo llegar?

Para quienes llegan desde Asunción, el recorrido comienza por la ruta PY02 y, a la altura de Caacupé, se toma el desvío hacia Tobatí. Desde el centro de Tobatí, la compañía 21 de Julio se encuentra aproximadamente a 15 o 20 minutos. Otra referencia para quienes llegan desde Caacupé es ingresar por el acceso ubicado a la altura del conocido puente de metal y continuar unos dos kilómetros hasta la comunidad.

El viaje permite además descubrir una zona donde la artesanía forma parte de la vida cotidiana y donde numerosas familias mantienen una estrecha relación con la producción de piezas de arcilla.

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