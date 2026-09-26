Hospital de Trauma: Enfermeros exigen respuestas para el personal no amparado y contratados antiguos

La Asociación de Enfermeros del Hospital de Trauma ha manifestado su profunda preocupación y reclamo en favor del sector trabajador que actualmente no se encuentra amparado por las normativas de formalización laboral.

El eje central de la movilización, convocada para este martes 29 de setiembre a las 08:30 frente al Hospital de Trauma, pone la lupa sobre la situación de los denominados “contratados viejos”.

Se trata de funcionarios de prolongada antigüedad que, al carecer de un título académico universitario o terciario exigido, no serán incorporados a la categoría de nombrados, quedando en una situación de vulnerabilidad laboral.

Ante este panorama, la nucleación gremial exige tres puntos fundamentales en defensa de sus derechos laborales:

Nivelación salarial por antigüedad para reconocer la trayectoria del personal dentro de la institución.

Nombramiento de los contratados en el rubro de auxiliares de servicio , atendiendo las particularidades del personal histórico.

Retiro incentivado dirigido específicamente a los compañeros contratados de 65 años y más, buscando una salida digna para quienes están en edad de jubilación.

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Con el lema “¡Unidos somos más fuertes!”, el sector busca presionar a las autoridades sanitarias para lograr respuestas concretas que garanticen estabilidad y justicia para los trabajadores de salud más postergados.