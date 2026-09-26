Nuevos testimonios renuevan la esperanza por la canonización del Padre Julio

La causa de canonización del Padre Julio César Duarte Ortellado suma nuevos elementos.

El postulador ante el Dicasterio para las Causas de los Santos, Fray Marcelo Méndez, informó que unos 40 testimonios fueron remitidos desde la Diócesis de Carapeguá y actualmente son analizados en Roma.

La información fue difundida por Santiago Caballero, responsable de Difusión y Comunicación de la Hermandad de la Causa de Canonización, quien señaló que la recepción de los documentos genera expectativa entre los devotos del sacerdote.

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Testimonios en estudio

Fray Marcelo Méndez explicó que durante la apertura de la causa se determinó la validez jurídica del proceso y posteriormente se consideró necesario incorporar nuevos testimonios mediante un proceso supletivo.

Los documentos están relacionados con la fama de santidad y la heroicidad de las virtudes atribuidas al Padre Julio César Duarte Ortellado. Actualmente son analizados por el Dicasterio para las Causas de los Santos.

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“Todo va muy bien en el proceso, seguimos adelante, gracias a Dios y a la Virgen”, manifestó el postulador, quien alentó a los devotos a continuar difundiendo la vida y obra del sacerdote.

Sacerdote recordado por su labor

El Padre Duarte Ortellado nació el 12 de abril de 1906 en Caazapá. Ingresó al Seminario de Asunción a los 14 años y posteriormente viajó a Roma, donde se formó en el Pontificio Colegio Pío Latinoamericano.

Fue ordenado sacerdote el 27 de octubre de 1929. Durante su ministerio, estuvo en varias parroquias y comunidades, entre ellas, Caazapá, Ybycuí, Villarrica, Quyquyhó y Mbuyapey. También se desempeñó como capellán del Ejército Nacional.

Entre sus obras se destacan la construcción del hospital de Ybycuí, el actual templo de esa ciudad, la casa parroquial, el Hogar San José y varias capillas del interior del país.

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Declarado “Siervo de Dios”

En enero de 2021 fue declarado “Siervo de Dios”, dando paso a una nueva etapa de la causa de canonización. Ese mismo año se conformó una Comisión Histórica para investigar su vida, sus obras y los posibles milagros atribuidos a su intercesión.

La causa continúa en Roma con el análisis de los nuevos testimonios remitidos por la Diócesis de Carapeguá.

Obras

Entre sus principales obras se encuentran la construcción del hospital de Ybycuí, la casa parroquial, el Hogar San José y un asilo para niños huérfanos y abandonados. También dirigió la construcción del actual templo de Ybycuí y la refacción de las iglesias parroquiales de Quyquyhó y Mbuyapey.

Asimismo, impulsó la construcción de capillas en parajes como Cordillerita, Pereira Cué, Paso Paré, Palacio Cué e Isla Pa’ũ, entre otros .

Enfermedad y muerte

El sacerdote falleció el 4 de julio de 1943, a los 37 años, a causa de tifus.Sus restos mortales reposan en la parroquia San José de este municipio, donde a diario acuden numerosos devotos para rendirle homenaje y elevar sus oraciones