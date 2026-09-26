Preparan cerca de mil kilos de costilla para el Show del Costelão en Santa Rosa del Aguaray

La actividad invita a las familias a compartir un gran almuerzo con costilla asada, ensaladas y otras propuestas gastronómicas, para posteriormente disfrutar de un espectáculo artístico con reconocidos grupos musicales y un elenco de danza.

Desde la organización estiman superar los mil participantes durante la jornada, que tendrá como escenario el polideportivo de la Cooperativa Ko’ẽju de Santa Rosa del Aguaray.

Música y danza

La propuesta artística contará con la presentación del Grupo Oasis, de trayectoria nacional e internacional, además del grupo Paseo Musical, de San Pedro de Ycuamandyyú. La jornada también tendrá la participación del elenco de danza Choperú.

Los organizadores prepararon una programación pensada para que las familias puedan disfrutar de un domingo de confraternidad, con gastronomía, música y expresiones culturales.

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Evento con finalidad solidaria

La cuarta edición del Show del Costelão es organizada por el Club de Leones de Santa Rosa del Aguaray, que destinará lo recaudado a acciones sociales en beneficio de la comunidad.

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El evento se ha convertido en una de las propuestas gastronómicas y culturales que convoca a familias y visitantes de distintos puntos del departamento de San Pedro, combinando la tradicional parrilla con espectáculos artísticos.

Santa Rosa del Aguaray, conocida como la Capital Nacional del Agua Pura, vuelve a apostar con esta actividad por una jornada que une gastronomía, cultura, entretenimiento y solidaridad.